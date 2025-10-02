© Foto: Richard Drew - AP

Crash-Alarm vom Profi: Jeffrey Bierman erkennt in der Gold-Rallye Vorboten einer Markt-Korrektur - die auch Bitcoin mitreißen könnte.Der erfahrene Markttechniker Jeffrey Bierman warnt vor einer nahenden Korrektur an den Finanzmärkten. "Der US-Aktienmarkt könnte bereits in diesem Monat eine Korrektur erleben - eine, die bis zum Ende des Jahres andauern könnte", so der Chief Market Technician von TheoTrade und Professor an der Loyola University Chicago, gegenüber MarketWatch. Er verweist auf die enorme Liquidität, die die Federal Reserve in den vergangenen Monaten bereitgestellt habe. Diese habe die Märkte nach einer einjährigen Rallye weiter nach oben getrieben, während das Thema Künstliche …