Bonn (ots) -In der Nacht vom 31. August auf den 1. September 2025 erschütterten ein schweres Erdbeben der Stärke 6,0 und mehrere Nachbeben den Osten Afghanistans. Mehr als 2.000 Menschen starben, Zehntausende wurden verletzt oder obdachlos. Ganze Dörfer sind seither zerstört, und viele Familien stehen vor dem Nichts. Auch gut einen Monat nach der Katastrophe leisten Hilfsorganisationen von "Aktion Deutschland Hilft" wichtige Nothilfe für die betroffene Bevölkerung - trotz schwieriger Bedingungen. "Auch dank der eingegangenen Spenden können die Organisationen aus unserem Bündnis weiterhin dringend benötigte Hilfen bereitstellen", sagt Maria Rüther, Hauptgeschäftsführerin von "Aktion Deutschland Hilft". Bislang sind für den Spendenzweck "Erdbeben Afghanistan" gut 1,3 Millionen Euro eingegangen. "Wir danken allen Spender:innen sehr für die gezeigte Solidarität und Mitmenschlichkeit für all jene, die oft alles verloren haben", so Rüther.Hilfe unter schwierigsten BedingungenDie zerstörte Infrastruktur, abgelegene Bergregionen und die nahende kalte Jahreszeit erschweren die Hilfe erheblich. Das Abschalten des Internets für 48 Stunden Anfang dieser Woche sorgte für zusätzliche Herausforderungen und eine große Verunsicherung. Dennoch haben die Bündnisorganisationen in den vergangenen Wochen von Tag eins an schnelle und gezielte Unterstützung geleistet:- Malteser International unterstützt über einen lokalen Partner die medizinische Versorgung und bereitet bereits eine Winterhilfe vor, um die Grundversorgung sicherzustellen und die Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern- Johanniter-Auslandshilfe kümmert sich mit zwei mobilen medizinischen Teams um die medizinische Versorgung Verletzter und unterstützt die Menschen mit wärmenden Decken, Matratzen und Winterkleidung- CARE unterstützt besonders Frauen und Kinder, etwa durch die Bereitstellung sicherer Unterkünfte, Hygieneartikel und geschützter Räume- Help - Hilfe zur Selbsthilfe setzt u.a. Bargeldhilfen ein, damit Familien eigenständig das Wichtigste beschaffen können- World Vision versorgt (über bewährte lokale Partner) betroffene Familien mit Trinkwasser, Notunterkünften, wärmenden Öfen, Werkzeugen. Die Kinderhilfsorganisation unterstützt zudem gezielt eine rechtzeitige Behandlung unterernährter Kinder und die Trauma-BewältigungViele Menschen leben derzeit unter freiem Himmel oder in provisorischen Unterkünften - und das, obwohl die Temperaturen in den Bergregionen bereits unter den Gefrierpunkt fallen können. Besonders für Kinder, Schwangere und ältere Menschen ist die Lage dramatisch. "Bereits vor der Katastrophe war die Hälfte der Bevölkerung, 22,9 Millionen Menschen, auf humanitäre Hilfe angewiesen. Durch das Erdbeben haben Tausende ihre komplette Existenz verloren, die Zahl der Verletzten ist hoch, die Infrastruktur ist schwer beschädigt", sagt Shafi Shirzad, Landesdirektor Afghanistan, Help - Hilfe zur Selbsthilfe.An die Redaktionen: Wir vermitteln Ihnen gerne deutsch- und englischsprachige Interviewpartner:innen zur humanitären Lage in den von den Erdbeben betroffenen Gebieten Afghanistans.