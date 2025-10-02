Seit Monaten häufen sich die Sichtungen von Drohnen in Deutschland. Diese Nachrichten und geplante Defense-Investitionen treiben aktuell die nächste Rally im Drohnensektor. Vor allem Anbieter von Drohnenabwehr- und Defense-Technologien rücken damit verstärkt in den Fokus und erhalten kräftigen Rückenwind. Florian Söllner hatte diesen neuen Megatrend bereits früh auf dem Radar: Frequentis wurde schon im April ins Depot 2030 aufgenommen und zusätzlich als Hot-Stock der Woche im AKTIONÄR (37/2025) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
