Angesichts der weiterhin angespannten Sicherheitslage in Europa sind vor dem Feiertag in Deutschland Rüstungswerte wieder gefragt. Im MDAX gehören Hensoldt und Renk zu den stärksten Aktien. Beide markierten neue Rekordkurse und sorgten auch im European Defence Index für neue Allzeithöhen. Hensoldt, Anbieter von Sensoren und Radarsystemen, gab heute bekannt, seine Produktion mit einem neuen Außenstandort bei Ulm zu erweitern. An dem neuen Produktionsstandort liegt der Fokus auf der Serienproduktion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
