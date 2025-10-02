Ab Januar 2026 richtet HDI Deutschland den Vertrieb neu aus und besetzt zentrale Führungspositionen neu. So wird Thorsten Jahnke Vorstand Makler-/Kooperationsvertrieb im Geschäftsbereich HDI Deutschland und verantwortet in seiner neuen Position das Leben- und Sachgeschäft. HDI Deutschland hat für Januar 2026 eine Neustrukturierung des Vertriebs angekündigt. Dabei werden zentrale Führungspositionen mit erfahrenen Spezialisten besetzt, wie das Unternehmen mitteilt. Ziel dieser Neuausrichtung sei es, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
