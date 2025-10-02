Die schwedische Elektrosicherheitsbehörde Elsäkerhetsverket hat das Aufsichtsverfahren gegen die Produkte Easee Home und Easee Charge nun offiziell eingestellt. Damit entfällt die Verpflichtung zur jährlichen Berichterstattung durch Easee. Mehr als zwei Jahre ist der Beginn der Easee-Affäre nun her: Mitte Februar 2023 hatte die Elsäkerhetsverket mehrere Wallboxen getestet und dabei nach eigenen Angaben mehrere Mängel bei der Easee Home und Charge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
