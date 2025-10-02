© Foto: Frank Rumpenhorst - dpaChina stoppt den Export von Germanium. Europas Industrie gerate in Panik. Doch clevere Anleger sähen jetzt Chancen. Jan Willhöft erklärt, welche Aktien profitieren könnten.Chinas Entscheidung, den Export von Germanium in die USA zu stoppen und die Lieferungen nach Europa erheblich zu reduzieren, löst nun Panik in der Industrie aus. Der Rohstoff, der sowohl für die Halbleiter- als auch für die Rüstungsindustrie unverzichtbar ist, könnte plötzlich knapp werden. Doch die Industrie steht nicht unvorbereitet da. Sie habe einfach versäumt, sich rechtzeitig auf die Abhängigkeit von China einzustellen. Jan Willhöft, Partner bei Axino Capital, beleuchtet in diesem Video die brisante Lage rund um …Den vollständigen Artikel lesen ...
