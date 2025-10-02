Berlin (ots) -- Erstmalige Live-Übertragung auf TikTok - Moderatorin Aylin Kazi führt durch die Preisverleihung am 18. Oktober 2025 im Saal Harmonie, die Verleihung wird live auf TikTok übertragen- Hochkarätige Jury: U.a. Erfolgsautor Tahsim Durgun und die Hosts des ersten öffentlich-rechtlichen BookTok (https://www.tiktok.com/tag/booktok) Kanals "@br_literally" kuratierten die Shortlists mit vier Nominierten je Kategorie- Das Community Voting startet am 01. Oktober 2025: Jetzt bis 8. Oktober per In-App-Voting abstimmenDie TikTokBookAwards gehen in die nächste Runde und dieses Jahr wartet eine Premiere: Neben fünf bekannten Kategorien wird zum ersten Mal der Preis für die BookTok Verfilmung des Jahres vergeben. Diese neue Kategorie zeigt, wie groß der Einfluss der BookTok-Community inzwischen ist und wie ihre Empfehlungen Bestseller nicht nur in die Buchläden, sondern sogar auf die große Leinwand bringen.Nachdem am 23. September die Longlists mit jeweils zehn Nominierten bekannt gegeben wurden, haben renommierte Jurymitglieder nach sorgfältiger Abwägung die Auswahl aufvier Favorit*innen pro Kategorie reduziert und damit den Weg für das Voting bereitet.Wie schon in den Vorjahren liegen die Shortlists und damit die finale Entscheidung über die Gewinner*innen nun bei der Community. Ab dem 01. Oktober (9 Uhr) bis zum 8. Oktober (23:59 Uhr) können Buchliebhaber*innen täglich auf TikTok für ihre Favorit*innen abstimmen. Dafür müssen Nutzer*innen in der App einfach über den Live-Feed auf den BookTok Award Banner klicken.Wer die begehrten Awards mit nach Hause nimmt, wird am 18. Oktober im Rahmen der Preisverleihung bei der Frankfurter Buchmesse bekannt gegeben. Ausgezeichnet werden die beliebtesten Autor*innen, Creator*innen, Bestseller, Verlage, unabhängige Buchhandlungen und Bibliotheken sowie erstmals die beste BookTok Verfilmung.Aylin Kazi (@kazlynii), Presenterin des TikTok Nachrichten-Formats @nicetoknow vom WDR Newsroom, wird die TikTokBookAwards moderieren. Als freie Journalistin und Moderatorin setzt Aylin sich mit gesellschaftlichen Themen, die gerade für junge Menschen relevant sind, auseinander und führt am 18. Oktober bei der Preisverleihung durch den Abend.Wer nicht vor Ort sein kann, kann dieses Jahr zum ersten Mal die Verleihung live bei TikTok Live (@tiktoklive_de) verfolgen.Die Kategorien, ihre Jury und die PreisgelderBookTok Autor*in des Jahres - Jury: Daria Razumovych von @antiquariat.willbrand. Dotiert mit 2.500 Euro Preisgeld.BookTok Creator*in des Jahres - Jury: Autor Tahsim Durgun (@tahdur). Dotiert mit 2.500 Euro Preisgeld.BookTok Verlag des Jahres (sponsored by Thalia) - Jury: Pia Lüschen(Paid Social Media Managerin bei @thalia_buchhandlungen). Dotiert mit 2.500 Euro Preisgeld.BookTok Indie Buchhandlung oder Bibliothek des Jahres - Jury:Knut Cordsen und Miriam Fendt, Hosts des ersten öffentlich-rechtlichen BookTok (https://www.tiktok.com/tag/booktok) Kanals ("@br_literally"). Dotiert mit 2.500 Euro Preisgeld.BookTok Bestseller des Jahres - Jury: Ulrike Altig (Geschäftsführerin bei Media Control). Dotiert mit 2.500 Euro Preisgeld für die/den Autor*in.NEU: BookTok Verfilmung des Jahres - Jury: Creator Melo Nsuka (@melosempaii). Dotiert mit 2.500 Euro Preisgeld für das Studio.Folgende Autor*innen, Creator*innen, Bücher, Verlage, unabhängige Buchhandlungen und Bibliotheken als auch BookTok Verfilmungen haben es auf die Shortlists der TikTokBookAwards 2025 geschafft:(Nominierte jeweils in alphabetischer Reihenfolge)BookTok Autor*in des Jahres: @antoniawesseling, @autorin_luca, @lillylucas.autorin, @tahdurBookTok Creator*in des Jahres: @booksoverpizza, @finasstories, @nathalie_reads, @readwithmeggyBookTok Bestseller des Jahres*: Culpa Mía (Meine Schuld) - Mercedes Ron, Das Kind in dir muss Heimat finden - Stefanie Stahl, Icebreaker - Hannah Grace, Ikigai - Ken MogiBookTok Verlag des Jahres: @arctisverlag, @dtv_verlag, @lyx_verlag, @penguinbuecherBookTok Indie Buchhandlung & Bibliothek des Jahres: @bibliothekzug, @janaskleinebuchhandlung, @kapiteldrei, @stadtbuecherei.kulmbachBeste BookTok Verfilmung**: A Good Girl's Guide to Murder (Autorin: Holly Jackson; Serie: ZDFneo), It Ends with Us - Nur noch ein einziges Mal (Autorin: Colleen Hoover; Film: Columbia Pictures/Sony Pictures), The Summer I Turned Pretty (Autorin: Jenny Hahn; Serie: Amazon Prime), We Were Liars (Autorin: E. Lockhart; Serie: Amazon Prime)Der erfolgreiche Creator und Bestseller-Autor Tahsim Durgun (@tahdur) sagt: "Als Creator und Autor zugleich kenne ich beide Seiten - und genau deshalb ist es eine Ehre für mich, in diesem Jahr Teil der TikTok Book Awards Jury zu sein. Ich weiß, wie hart der Weg von der Idee zum Buch ist. Umso wichtiger ist es, die Creator*innen von BookTok sicht- und hörbar zu machen." Bücherfans, die ihre Stimme abgegeben haben und bis zur Verleihung der TikTok Book Awards noch tiefer in die Welt der BookTok (https://www.tiktok.com/tag/booktok) Community eintauchen möchten, können über Hashtags wie BookTok (https://www.tiktok.com/tag/booktok) (65+ Mio. Beiträge) oder BookTokGermany (https://www.tiktok.com/tag/booktokgermany?lang=de-DE) (613K+ Beiträge) ihre persönlichen Lieblinge teilen und sich mit anderen Nutzer*innen darüber austauschen. Außerdem können sie den beliebtesten BookTok (https://www.tiktok.com/tag/booktok) Creator*innen, Autor*innen, Verlagen, Buchhandlungen und Bibliotheken auf TikTok folgen und sich so schon einmal auf den großen Showdown auf der Frankfurter Buchmesse einstimmen.Die offizielle Preisverleihung der TikTok Book Awards wird am Abend des 18. Oktober 2025 um 18:30 Uhr auf der großen Bühne im Saal Harmonie im Congress Center auf der Frankfurter Buchmesse stattfinden. Der Eintritt ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Dazu wird die Verleihung live auf TikTok Live (@tiktoklive_de) übertragen. TikTok ist offizieller Medienpartner der Frankfurter Buchmesse. Vom 15. bis 19. Oktober erwarten die BookTok Community zudem weitere Highlights auf dem Messegelände, darunter zwei Panel Talks mit spannenden Gästen im Frankfurt Studio (16.10, 12:30-13:30 Uhr & 18.10, 16:30-17 Uhr) mit interessanten Einblicken zu BookTok und dem Weg vom BookTok Bestseller zur Verfilmungen.* Für die Kategorie BookTok Bestseller des Jahres in Zusammenarbeit mit Media Control gibt es keine Abstimmung, da diese auf Basis der BookTok Bestsellerliste und damit auch auf den Verkaufszahlen von Media Control sowie internen Daten und Analysen von TikTok ermittelt wird.**Für die Sonderkategorie "Beste BookTok Verfilmung" wurden die beliebtesten und bereits erschienen Adaptionen ausgewählt, die auf einem BookTok Bestseller beruhen (bis August 2025).Pressekontakt:TikTok Kommunikationsteam für Deutschland, Österreich und die Schweizdachcomms@tiktok.comOriginal-Content von: TikTok, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135119/6130547