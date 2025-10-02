Anzeige / Werbung

Nike Zahlen besser als gedacht: Ist das die Trendwende für die Aktie?

Nike hat mit den jüngsten Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten übertroffen und damit für positive Überraschungen am Markt gesorgt. Besonders das Ergebnis pro Aktie lag deutlich über den Prognosen, was den Kurs kurzfristig stützte. Dennoch bleiben Herausforderungen wie schwächere Umsätze in China und Margendruck durch höhere Zölle bestehen. Anleger fragen sich nun, ob diese Zahlen den Beginn einer nachhaltigen Erholung markieren - oder ob es sich nur um ein kurzes Aufbäumen handelt.

In unserer heutigen Analyse werfen wir einen Blick auf die Hintergründe der Geschäftszahlen, die aktuelle Strategie des Unternehmens sowie die charttechnische Situation der Aktie. Dabei nutzen wir erneut das Freestoxx-Tool, um Chancen und Risiken transparent darzustellen. Ob Nike vor einer Trendwende steht und welche Szenarien für Anleger denkbar sind, erfahren Sie in der vollständigen Analyse.

