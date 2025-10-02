Infobip und BT International schließen Partnerschaft, um globale Messaging-Funktionen für Voice, RCS und WhatsApp auf KI-Basis bereitzustellen

BT und Infobip erweitern ihre Partnerschaft weltweit, um multinationalen Unternehmen auf der ganzen Welt moderne KI-gestützte Kommunikationsdienste anzubieten.

Die erweiterte Partnerschaft knüpft an eine erfolgreiche Zusammenarbeit in Großbritannien an, die 2022 bekannt gegeben wurde, und vereint die globalen Sprach- und Inbound-Kontaktfunktionen von BT mit der branchenführenden Cloud-Kommunikationsplattform von Infobip. Die beiden Unternehmen werden gemeinsam Innovationen im Bereich der globalen Konnektivität vorantreiben und Unternehmen eine nahtlose, sichere und skalierbare Kundenkommunikation über alle Kanäle ermöglichen.

Unterstützt wird all das durch moderne konversationelle KI-Funktionen, mit denen Unternehmen menschenähnliche Interaktionen in großem Maßstab anbieten und intelligente Customer Journeys mit Prompts erstellen können, ohne umfangreiche Programmierkenntnisse zu erfordern.

Infobip bietet seinen Kunden RCS-, WhatsApp- und SMS-Messaging-Dienste an. BT stellt seinen Kunden im Rahmen seines International Contact Global-(ICG-)Pakets gebührenfreie internationale Rufnummern und Inbound-Sprachdienste zur Verfügung. Im Rahmen der Vereinbarung wird Infobip nun zum autorisierten Vertriebspartner für die ICG-Dienste von BT, während BT seinen Kunden die Messaging-Dienste von Infobip anbieten wird.

Durch die Erweiterung ihrer Partnerschaft können BT und Infobip den Unternehmen dabei helfen, ihre Kundenkontaktzentren als ein einziges virtuelles Netzwerk zu betreiben. Dadurch erhalten sie Zugang zu einer ganzen Reihe integrierter Sprach- und Nachrichtenfunktionen, die ihnen eine umfassendere und reibungslosere Kundenkommunikation auf globaler Ebene ermöglichen.

Neben der Kundenkommunikation über Rich Digital Messaging können Unternehmen auf Telefonnummern in mehr als 130 Ländern zugreifen und eingehende Anrufe in über 180 Ländern verwalten.

Colm Sunderland, Sales Director von BT International, betont: "Unternehmen rund um die Welt suchen nach Möglichkeiten, ihre Kommunikations- und Engagement-Systeme zu verbessern und benötigen intelligente, interaktive Dienste, um ihre Kunden optimal zu bedienen. In Kombination mit der Infobip-Plattform stellen die marktführenden Sprachkommunikationsfunktionen von BT International unseren Kunden ein umfangreiches Serviceangebot bereit, um Intelligent CX Engagement zu ermöglichen."

Matija Ražem, Chief Commercial Telecom Officer bei Infobip, kommentiert: "BT ist ein Gigant im Telekommunikationssektor und ein idealer Partner für Infobip. Die Erweiterung unserer Partnerschaft, die durch KI unterstützt wird und auf Skalierbarkeit ausgelegt ist, wird eine marktführende Unified-Communications-Plattform anbieten, die Unternehmen dabei hilft, ihre Effizienz zu steigern und ihre globale Reichweite zu vergrößern."

Über Infobip

Infobip ist eine globale Cloud-Kommunikationsplattform, mit der Unternehmen vernetzte Kundenerlebnisse in allen Phasen der Customer Journey gestalten können. Die über eine einzige Plattform verfügbaren Omnichannel-Lösungen von Infobip für Kundenbindung, Identitätsprüfung, Benutzerauthentifizierung und Kontaktzentren helfen Unternehmen und Partnern, die Komplexität der Kundenkommunikation zu bewältigen, um ihr Geschäftswachstum zu beschleunigen und die Kundenbindung zu stärken. Mit ihrer nativenTechnologie können mehr als sieben Milliarden mobile Geräte und "Dinge" auf sechs Kontinenten erreicht werden, die über mehr als 9.700 Verbindungen verbunden sind davon mehr als 800 Direktverbindungen zu Betreibern. Infobip wurde 2006 gegründet und wird von seinen Mitbegründern, CEO Silvio Kutic und Izabel Jelenic, geleitet.

Über BT

Die BT Group ist der führende Anbieter von Festnetz- und Mobilfunkdiensten sowie zugehörigen sicheren digitalen Produkten, Lösungen und Dienstleistungen in Großbritannien.

Die BT Group umfasst drei kundenorientierte Einheiten: Consumer bedient Einzelpersonen und Familien in Großbritannien. Business betreut Unternehmen und öffentliche Einrichtungen. Openreach ist eine unabhängig geführte, hundertprozentige Tochtergesellschaft, die ihren Kunden über 700 Kommunikationsanbietern in ganz Großbritannien Festnetz- und Zugangsinfrastrukturdienste im Großhandel anbietet.

British Telecommunications plc ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der BT Group plc und umfasst nahezu alle Geschäftsbereiche und Vermögenswerte der BT Group. Die BT Group plc ist an der Londoner Börse notiert.

Weitere Informationen sind erhältlich unter www.bt.com/about.

