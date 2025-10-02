© Foto: ChatGPTDie USA steuern auf einen Rekord bei den Zinszahlungen zu. Washington kämpft mit steigenden Kosten für die Rekordverschuldung, denkt aber nicht an fiskalische Disziplin.Die Zinslast auf die US-Staatsverschuldung erreicht neue Dimensionen. Für das Haushaltsjahr 2024 waren laut Daten der Peterson-Foundation allein für Zinszahlungen 880 Milliarden US-Dollar fällig - das entspricht rund 13 Prozent der gesamten Staatsausgaben. Erstmals machten die Zinsen den größten Einzelposten des US-Budgets aus und ließen die Ausgaben für Medicare oder Verteidigung hinter sich. Nur ein Bruchteil der Bundesmittel steht für Bildung, Infrastruktur oder Forschung zur Verfügung. Die Dynamik hinter dieser …Den vollständigen Artikel lesen ...
