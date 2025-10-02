Canada Nickel: Höhepunkte der letzten Monate und neue Kursziele
© 2025 Swiss Resource Capital
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|0,595
|0,610
|20:00
|0,593
|0,611
|19:44
Canada Nickel: Höhepunkte der letzten Monate und neue Kursziele
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|19:46
|Canada Nickel: Highlights of Recent Months and New Share Price Targets
|Canada Nickel: Highlights of Recent Months and New Share Price Targets
► Artikel lesen
|19:46
|Canada Nickel: Höhepunkte der letzten Monate und neue Kursziele
|Canada Nickel: Höhepunkte der letzten Monate und neue Kursziele
► Artikel lesen
|25.09.
|Canada Nickel meldet weitere positive Explorationsbohrergebnisse vom Nickel-Sulfid-Grundstück Midlothian
|Highlights
- MID25-17A durchteufte unmittelbar unterhalb der Deckschicht eine starke 18,7 Meter lange Nickelmineralisierung mit 5,3 m @ 0,30 % Nickel sowie 0,30 % Nickel...
► Artikel lesen
|25.09.
|Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel Reports Additional Positive Exploration Drilling Results at Midlothian Nickel Sulphide Property
|Highlights
MID25-17A intersected strong nickel mineralization immediately below overburden at 5.3 m with 0.30% nickel over 18.7 m and 0.30% nickel over 330.0 metres
MID25-18A intersected...
► Artikel lesen
|21.09.
|Gute Frage...: Wochenrückblick KW 38-2025: Wachsen die Bäume wirklich in den Himmel?
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|CANADA NICKEL COMPANY INC
|0,594
|-3,41 %