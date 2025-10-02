© Foto: OpenAIElon Musk hat als erster Mensch ein Vermögen von über 500 Milliarden US-Dollar erreicht und damit John D. Rockefeller überholt. Der Meilenstein wurde durch einen Anstieg des Tesla-Aktienkurses ermöglicht.Elon Musk hat als erster Mensch ein Vermögen von über 500 Milliarden US-Dollar erreicht und damit John D. Rockefeller überholt. Laut Forbes wurde dieser Meilenstein durch einen Anstieg des Tesla-Aktienkurses ermöglicht, was Musks Vermögen um etwa neun Milliarden US-Dollar steigerte. Mit einem Anteil von über zwölf Prozent an Tesla, das derzeit mit rund 1,5 Billionen US-Dollar bewertet wird, besitzt Musk etwa 191 Milliarden US-Dollar an Tesla-Aktien. Zusätzlich hält er 42 Prozent an SpaceX, …Den vollständigen Artikel lesen ...
