FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PAN GLOBAL RESOURCES INC. 2EU CA69806A1084
AB/FROM ONWARDS 02.10.2025 19:46 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PAN GLOBAL RESOURCES INC. 2EU CA69806A1084
AB/FROM ONWARDS 02.10.2025 19:46 CET
© 2025 Xetra Newsboard