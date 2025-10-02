ZEC explodiert um 57,27% in 24 Stunden - Privacy Coin erlebt spektakuläres Comeback

Innerhalb von nur 24 Stunden schoss der Kurs von ZEC um 57,27 Prozent in die Höhe und setzte damit die Rallye fort, die in den letzten Wochen bereits angelaufen war. Nach Jahren der Seitwärtsbewegung erlebt der Privacy Coin nun ein regelrechtes Comeback. Die plötzliche Kursexplosion überraschte viele Marktteilnehmer, da ZEC noch vor kurzem bei deutlich unter 50 Dollar gehandelt wurde.

ZEC erreicht 147,70 Dollar und wird auf Höchststand gehandelt

Der Privacy Coin ZEC vom Zcash-Projekt ist heute der absolute Top-Performer am Markt. Seit gestern schoss der Kurs um 57,27 Prozent in die Höhe und setzt damit die starke Kursentwicklung der letzten Wochen fort. Im Wochenvergleich befindet sich der Coin bereits 150 Prozent im Plus und im Monatsvergleich beträgt die Rallye sogar über 250 Prozent.

Dadurch ist ZEC heute wieder 147,70 Dollar wert, und die Marktkapitalisierung liegt inzwischen bei 2,39 Milliarden Dollar. Der Aufschwung ist der größte, den ZEC seit seiner letzten nennenswerten Rallye im Jahr 2022 erlebt hat. Diese spektakuläre Performance macht ZEC zu einem der bemerkenswertesten Comeback-Geschichten des aktuellen Krypto-Marktes.

Grayscale Trust und gestiegene Privacy-Coin-Nachfrage befeuern Rallye

Ein wichtiger Katalysator dürfte das Börsenlisting auf der DeFi-Börse ThorSwap sein, wo ZEC ab sofort handelbar ist und direkt gegen Bitcoin getauscht werden kann. Noch relevanter ist jedoch die Einführung des Grayscale Zcash Trust, der institutionellen Anlegern erstmals regulierten Zugang zu ZEC verschafft, ohne sich mit technischen Hürden wie Wallets oder Custody auseinanderzusetzen.

Grundsätzlich gibt es aktuell eine gesteigerte Nachfrage nach Privacy Coins. Der CEO von Helius Labs, Mert Mumtaz, argumentierte, dass ZEC im Vergleich zu Monero deutlich unterbewertet sei. Während Moneros Marktkapitalisierung bereits bei über 5 Milliarden Dollar liegt, war ZEC bis vor kurzem weniger als 1 Milliarde Dollar wert. Mumtaz betonte zudem, dass Zcash ein fortschrittlicheres Design für Privatsphäre und Skalierbarkeit habe als Monero.

PEPENODE Presale bietet frühen Einstieg vor Börsenlisting

Viele Anleger suchen nach Investitionsalternativen, die sich noch vor einem möglichen Boom befinden. Ein spannendes Beispiel stellt PEPENODE dar, ein Coin, der im Vergleich zu ZEC noch vor dem ersten Börsenlisting steht. Anleger können ausschließlich über die Website des Projektes und das dort befindliche Presale-Widget zu einem rabattierten Festpreis von 0,0010831 Dollar einsteigen.

PEPENODE will ein gamifiziertes Meme-Coin-Mining-Modell für die breite Masse schaffen. Im Vergleich zum Mining anderer Kryptowährungen soll hier keine physische Rechenleistung oder technisches Know-how erforderlich sein. Die Community soll stattdessen einfach einen virtuellen Serverraum aufbauen und damit Meme Coins minen können. Bis jetzt kamen bereits über 1,58 Millionen Dollar an Funding von Investoren zusammen, die an das langfristige Potenzial des Projektes glauben.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.