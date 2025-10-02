BlackRock investiert 405,5 Millionen Dollar in Bitcoin trotz hoher Kurse

Bitcoin verzeichnet derzeit deutliche Kapitalzuflüsse von institutioneller Seite. Trotz der bereits hohen Kurse flossen allein am 1. Oktober 405,5 Millionen Dollar in den Bitcoin-Spot-ETF von BlackRock. Diese Entwicklung könnte erheblichen Einfluss auf den Bitcoin-Kurs haben und deutet auf eine positive Entwicklung bis zum Jahresende hin.

Bitcoin-Kurs steigt auf fast 119.000 Dollar - Milliarden fließen in ETFs

Die Nachfrage nach Bitcoin ist wieder deutlich am Steigen. Der Bitcoin-Kurs gewann in den letzten Tagen stark an Momentum und stieg von 109.500 Dollar am 28. September um fast 10.000 Dollar. Mit einem 24-Stunden-Gewinn von über 2 Prozent wird BTC aktuell bei knapp 119.000 Dollar gehandelt, wodurch die Marktkapitalisierung auf 2,36 Billionen Dollar anstieg.

Auch der Rest des Krypto-Marktes konnte maßgeblich profitieren. Die Gesamtmarktkapitalisierung stieg seit gestern um über 3 Prozent an und liegt wieder bei über 4 Billionen Dollar. Besonders bemerkenswert sind die Bitcoin Spot ETFs, in die seit dem 29. September täglich wieder eine halbe Milliarde Dollar fließt. Der Nettozufluss lag gestern bei 675,8 Millionen Dollar, wobei 405,5 Millionen Dollar allein auf den IBIT Spot ETF von BlackRock entfielen.

Institutionelles Interesse und Saisonalität begünstigen Bitcoin-Boom

Das verstärkte institutionelle Interesse spricht für das langfristige Vertrauen in den Bitcoin-Markt. Institutionelle Investoren verfügen tendenziell über ein tieferes Marktverständnis und positionieren sich oft strategisch günstiger als Privatanleger. Zusätzlich unterstützen mehrere Faktoren einen möglichen Bitcoin-Boom bis zum Jahresende.

Historisch gesehen ist das vierte Quartal das beste für den Krypto-Markt, besonders der Oktober zeigt sich oft positiv. In 10 der letzten 12 Jahre schloss Bitcoin den Oktober mit grünen Zahlen ab, was einer durchschnittlichen Rendite von über 20 Prozent entspricht. Die kürzliche Leitzinssenkung der FED begünstigt zusätzlich risikoreichere Asset-Klassen wie Kryptowährungen, da weitere Zinssenkungen bis zum Jahresende wahrscheinlich scheinen.

Bitcoin Hyper Presale zieht Millionen an - Layer-2-Lösung für Bitcoin

Viele Analysten erwarten im Oktober und November die nächste große Altcoin-Season, von der besonders Coins profitieren könnten, die sich noch vor ihrem ersten Börsenlisting befinden. Ein solcher Coin ist HYPER vom Bitcoin Hyper Projekt, das Bitcoin um seine erste funktionierende Layer-2-Blockchain bereichern möchte. Diese Lösung könnte die langsamen und teuren Bitcoin-Transaktionen durch Auslagerung, Komprimierung und Beschleunigung effizienter gestalten.

Bitcoin Hyper baut auf der Solana Virtual Machine auf, was die Transaktionsabwicklung besonders effizient machen soll. Die native Kryptowährung HYPER kann derzeit noch zu einem rabattierten Festpreis von 0,013015 Dollar über die offizielle Webseite gekauft werden. Bis jetzt kamen bereits fast 20 Millionen Dollar an Funding von frühen Investoren zusammen, die sich frühzeitig positioniert haben.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.