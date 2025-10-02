Memecoin explodieren im Uptober und SNORT spürt sie vorher auf

Der Oktober beginnt und mit ihm einer der historisch besten Monate für den Krypto-Markt, weshalb er auch Uptober genannt wird. In diesem Umfeld nähert sich gerade der Vorverkauf des neuartigen Krypto-Handelsroboters Snorter Bot Token (SNORT) seinem Ende.

Die Anleger haben aufgrund seiner Eigenschaft, vielversprechende Memecoins aufzuspüren und Investoren frühzeitig zu positionieren, ein großes Interesse entwickelt. Denn sie haben in ihm das optimale Tool für dieses Marktumfeld gefunden.

Bisher konnte Snorter mit seinem Vorverkauf schon über 4,2 Mio. USD einwerben. Somit hat er bereits ausreichend Mittel erhalten, um seine Technologie zu entwickeln und zu optimieren, damit er mit den führenden Krypto-Handelsrobotern mehr als nur mithalten kann.

Interessierte haben von nun an jedoch nicht mehr viel Zeit, um die SNORT-Coins noch während des Vorverkaufs zu erwerben. Denn laut dem Countdown der Website stehen dafür fortan nur noch weniger als 18 Tage zur Verfügung. Danach wird der Verkaufspreis nie wieder verfügbar sein.

Hat die Rally für die Memecoins wieder begonnen?

Am Dienstag konnten die meisten Kryptowährungen grüne Zahlen verbuchen. Bei Bitcoin ist es etwa ein Tagesplus von 2,00 %, sodass er wieder 120.000 USD erreicht hat. Aber auch der breite Krypto-Markt konnte heut ein Plus von 2,18 % auf mittlerweile wieder 4,11 Bio. USD verzeichnen.

Ebenso gehörten heute die Memecoins mit 8,1 % zu den Gewinnen. Somit kommen sie wieder gemeinsam auf eine Bewertung von 81,50 Mrd. USD, wobei das Handelsvolumen über die vergangenen 24 Stunden bei 8,59 Mrd. USD lag.

Auf breitere Front konnte die Memetoken an Wert gewinnen, so waren es bei Dogecoin heute 4,1 %, bei Shiba Inu 2,0 %, bei Pepe 3,3 % und bei einigen niedriger bewerteten wie Giggle Fund 131,7 %, Ape and Pepe 42,2 % und Unstable Coin 31,0 %. Aber auch PUMP hat seine Gewinne fortgesetzt.

Diese überdurchschnittlichen Kursbewegungen lassen zu der Annahme kommen, dass die Jagdsaison auf die Memecoins wieder begonnen hat, wie in dem Quartal, in dem hohe Vermögen erzielt wurden.

Sofern dieser Trend aufrechterhalten wird, kann SNORT für diesen ein wichtiger Katalysator sein. Denn er stellt den Tradern ein Tool zur Verfügung, mit dem sie die Coins ausfindig machen können, welche den nächsten Superzyklus der Memecoins bestimmen.

Snorter ist das einzige Tool zur Suche nach Memecoins im nächsten Zyklus

Snorter Bot wird als das Tool der Wahl für Memecoin-Trader entwickelt, welche auf der Suche nach den Coins mit überdurchschnittlichem Potenzial sind. Dafür scannt er die Transaktionswarteschlangen und Validatoren-Feeds von Blockchains wie Solana und Ethereum, um die Mintings und Liquiditätsspritzen vor den öffentlichen Dashboards zu sehen.

Nach einem gemeldeten Signal wendet der Handelsroboter einen Filter für die Liquiditätstiefe, das Volumen, die Wal-Transaktionen, die Vertragssicherheit und die Anti-Rugs an, um nur die Coins mit einer höheren Wahrscheinlichkeit übrigzulassen. Somit können die Nutzer dann die besten Chancen für sich wählen.

Der Handelsroboter von Snorter ist direkt über den Messenger Telegram nutzbar und ermöglicht eine sofortige Ausführung. Er verfügt über eine sehr schnelle Sniper-Funktion und verwendet spezielle RPC-Endpunkte, um auf Solana eine fast sofortige Ausführung der Transaktionen zu erreichen, wobei er eine geringere Latenz als öffentliche Infrastrukturen hat.

Die neuen Memecoins, welche diesen Zyklus bestimmen werden, sind zuerst in den Validatoren-Feeds und der Warteschlange zu finden. Aber sobald diese auch nur erscheinen, gewährt Snorter bereits seinen Nutzern die Möglichkeit, die Chancen zu ergreifen, welche die meisten in der vergangenen Memecoin-Saison im letzten Jahr verpasst haben.

Wird sich das vierte Quartal aus dem Jahr 2024 nun wiederholen?

Das letzte Quartal des vergangenen Jahres stellte eine wichtige Phase für die Trader dar, welche den vorherigen Aufschwung verpasst haben. Dies war insbesondere im Vorfelde des Halvings der Fall, als wichtige Memecoins stiegen und Pump.fun zum Hotspot dieses Booms wurde.

Quelle: https://dune.com/jhackworth/pumpfun

In dieser Zeit haben einige Memetoken nach ihrem Launch auf Pump.Fun astronomische Bewertungen erlangt, wie Peanut the Squirrel und Fartcoin. Letzterer konnte nach seiner Einführung Ende Oktober bis Dezember eine Marktkapitalisierung von 1,2 Mrd. USD erlangen und diese im Januar 2025 noch auf 2,1 Mrd. USD ausbauen.

Peanut the Squirrel wurde hingegen erst im November eingeführt und hat noch im selben Monat eine Bewertung von 1,6 Mrd. USD erreicht. Pudgy Penguins hat seinen Memecoin hingegen außerhalb von Pump.fun gelauncht und schnell eine Marktkapitalisierung von 2,3 Mrd. USD verzeichnet, wobei es jetzt noch rund 2,0 Mrd. USD sind.

Nun deutet alles auf vergleichbare drei bullische Monate wie im vergangenen Jahr hin. So hat Pump.fun wieder die Führung erlangt, während das Volumen der Plattform steigt. Daher stellt sich die Frage, welche von ihnen im Superzyklus die höchsten Gewinne erzielen.

Dies kann zwar nicht mit Sicherheit gesagt werden, aber dann wird Snorter sie frühzeitig erkennen und die Trader an Board holen, bevor der Rest des Krypto-Marktes sich überhaupt über sie bewusst ist.

Letzte Chance für Vorverkauf von Snorter Bot Token ist fast vorbei

Sobald der Handelsroboter gelauncht wurde, wird der SNORT-Coin den Schlüssel zu seinem Zugang darstellen. Zudem erhalten seine Inhaber mit 0,85 % die niedrigsten Gebühren in der gesamten Kryptoindustrie.

Von nun an sind für den Presale nur noch weniger als 18 Tage Zeit nach. Daher stellt es für Sie jetzt eine der letzten Gelegenheiten dar, um sich den aktuellen Preis zu sichern. Öffnen Sie dafür einfach die Website und verbinden mit dieser eine digitale Geldbörse wie die Best Wallet, welche Sie im Google Play Store und Apple App Store finden.

Danach stehen Ihnen für die Zahlung ETH, BNB, SOL, USDT, USDC und mit Bankkarte auch Fiatwährungen zur Verfügung. Eine Alternative für die Teilnahme an dem Presale stellt die von WalletConnect zertifizierte Best Waller dar, in welcher Sie ihn neben einigen weiteren unter "Upcoming Tokens" finden.

Schließen Sie sich auch der Gemeinschaft von Snorter auf X und Instagram an, um keine Ankündigungen zu verpassen. Weitere Informationen über das Projekt finden Sie auf der offiziellen Website und im Whitepaper.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.