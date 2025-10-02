Dogecoin-Kurs-Prognose: Führt laut Analysten Memecoin-Rally mit 1,56 $ an

Es scheint, als hätten die Kryptoinvestoren angesichts der positiven Entwicklung des historisch schlechten Septembers nur auf den Anbruch des Oktobers gewartet. Denn schon am ersten Tag zeigte sich der typische Uptober mit deutlichen Kursanstiegen vieler Coins.

Auch der Memecoin-Sektor hat derweilen wieder eine Marktkapitalisierung von mehr als 81,13 Mrd. USD erreicht. Dabei führt Dogecoin derzeit die Spitze mit einem Tagesplus von 9 % an. Aber es gibt mit Maxi Doge auch noch einen ganze anderen Shiba Inu, welcher sich bald auf den Krypto-Markt begibt und für eine bullische Wiederbelebung sorgen will.

Der aufgepumpte Cousin von DOGE hat nicht aus Schlafmangel rote Augen, sondern weil er jede Seite des "Book of Gains" im "Broble" gelesen hat. Somit wollte er in Erfahrung bringen, wie er Dogecoin mit seinen Muskeln entthronen kann.

Nun kann sich jeder Bro anschließen, der die "Schriften der Super-Setups" studiert hat. Möglich wird dies durch den Erwerb des eigenen MAXI-Coins, der den Memecoin-Lebensstil am besten reflektiert.

Fortan verbleibt jedoch nicht mehr viel Zeit, da es laut dem Countdown der Website nur noch weniger als 8 Stunden sind. So lange ist der Token noch für den aktuellen Preis von 0,00026 USD erhältlich, bevor er in der nächsten Phase erhöht wird.

Nächste Dogecoin-Rally kann andere Memecoins beflügeln

Dogecoin stellt für den Memecoin-Sektor etwas Vergleichbares wie Bitcoin für den Krypto-Markt dar, und zwar eine Benchmark. Als wahrlicher Top Dog hat er eine gewisse Vorreiterrolle eingenommen und sich einen Namen gemacht.

Somit hat es DOGE auf eine Marktkapitalisierung von derweilen 38,35 Mrd. USD geschafft. Insbesondere die Investoren mit viel Geduld konnten hohe Gewinne verbuchen, wobei er von seinem Allzeittief bis zum heutigen Stand um 292.060 % gestiegen ist, wodurch viele Millionäre geworden sind.

Dennoch hat Dogecoin bisher nicht wieder sein altes Allzeithoch aus dem Jahr 2021 überwinden können. Auch heute liegt er mit einem Preis von 0,2531 USD noch immer 65,3 % von den 0,7316 USD entfernt.

Jedoch geht der koreanische Analyst XForce Global davon aus, dass Dogecoin basierend auf den Elliott-Wellen seine Korrekturwelle IV beendet hat und nun in die Welle V eintritt. Diese stellt die letzte Aufwärtsbewegung in dem Zyklus dar und soll einen Kurs von 1,56 USD möglich machen.

Solange DOGE nicht unter das Tief der Welle IV fällt, bleibt dieses Muster gültig. Eine weitere langfristige Prognose geht sogar davon aus, dass Dogecoin innerhalb der nächsten zehn Jahre einen Kurs von 16 USD erreichen könnte.

Sollte dies der Fall sein, dürfte dies auch für die anderen Memecoins als außerordentlich bullisch zu werten sein und ihnen zu einem weiteren Aufschwung verhelfen, der jede Menge Kapital in den Sektor treiben kann.

Wie DOGE einst einen neuen Standard für die Memetoken etabliert hat, öffnen sich jetzt für andere vergleichbare Chancen, die unter demselben Banner gestartet sind und es stolz in die Höhe halten.

Maxi Doge will allerdings mehr als nur folgen. Stattdessen möchte er noch schwerer anpacken und härter trainieren, um zum Platzhirsch zu werden.

MAXI tritt gegen DOGE mit All-in-Mentalität an, die nur Bros verstehen

Maxi Doge wird von seinem Mindset angetrieben, noch eine Hantelscheibe mehr auf die Stange zu legen, nur um etwas zu beweisen. Er will zeigen, wer der neue Alpha im Memecoin-Sektor ist. Dabei beweist sein muskulärer Körperbau, dass er kein Training auslässt. Seine Augen sehen hingegen so aus, als hätten sie nachts um 3 Uhr einen Flash Crash erlebt.

Mit diesen Ambitionen tritt Maxi Doge auch auf den Memecoin-Markt, um ihn zu dominieren. Seine Anziehungskraft erreicht ebenso die Bros, welche nachts EDM laut aufdrehen, bis sie einen Hörsturz bekommen und eine 5000-Kalorien-Mahlzeit als Ehrenabzeichen erachten.

Diese All-in-Mentalität ist auch in ihrem Handelsstil wiederzufinden. Sie jagen die Gewinne, wobei es ihnen egal ist, ob sie heute das Haus und morgen die Frau dafür verspielen. Maxi Doge stellt für sie die glänzende Trophäe der Weisheit dar.

Wenn man es auf 1.000x abgesehen hat, sollte man besser auch ausreichend daran glauben, dass man sie erhält. Denn was ist sonst der Sinn des Lebens, wenn man nicht Hoch hinaus und ein schönes Leben führen will?

Im Vergleich zu Dogecoin ist das Narrativ überlegen. Nur wer die Kunst des Investmentstils "Vertrau mir, Bruder" versteht, welcher die Strategie von Warren Buffett an jeden Tag der Woche übertrifft, werden begreifen, was das Halten des MAXI-Coins und das Ernten seiner Früchte nach dem Pump bedeutet.

Ist Maxi Doge der beste Memecoin 2025?

Der Oktober hat einmal mehr bewiesen, wozu er in der Lage ist. Im vergangenen Jahr haben vor allem die Memecoins die zweite Jahreshälfte dominiert. Auch dieses Mal könnte es zu einer ähnlichen Entwicklung kommen.

Im Jahr 2024 schafften es einige neuartige Memetoken ins Rampenlicht und erlangten hohe Bewertungen. Zu ihnen zählen unter anderem Kandidaten wie Fartcoin, Pudgy Penguins und Peanut the Squirrel.

Sollte sich dieses Muster auch in diesem Jahr wiederholen und der Memecoin-Sektor wieder explosive Kursanstiege verzeichnen, werden es wahrscheinliche erneut ganz neue Coins unter die Top 10 schaffen.

Genau darauf hat es auch Maxi Doge abgesehen, wobei er sogar noch Dogecoin überholen will. Im Unterschied zu diesem wurde er jedoch von Grund an optimal auf diesen Moment vorbereitet.

So werden die Mittel aus dem Vorverkauf zu einem Großteil dafür aufgewandt, um dafür Sorge zu tragen, dass er es in das Zentrum der Aufmerksamkeit der entscheidenden Zielgruppe schafft. Für diesen Zweck sollen ganze 60 % des Tokenangebots verwendet werden.

Diese fließen in Marketing, Community und Hype-Mechanismen, um seine Reichweite und Viralität zu vergrößern, damit er möglichst schnell zu einem der führenden Memecoins aufsteigt.

Aus diesem Grunde haben auch schon viele von Maxi Doge erfahren. Dazu gehört beispielsweise das führende Krypto-Portal InsideBitcoins, welches MAXI als einen der besten neuen Memecoins des Jahres 2025 bezeichnet hat.

Mit Maxi Doge auf 1.000-faches Wachstum setzen

Wenn Sie Gefallen an dem neuen Shiba Inu im Revier gefunden haben, der mit seinem ultimativen Pump-Plan Dogecoin in den Schatten stellen sollen, öffnen Sie die Website, um an dem Vorverkauf teilzunehmen.

Mit dieser verbinden Sie Ihre favorisierte digitale Geldbörse, wobei die Best Wallet aufgrund ihrer nahtlosen Erfahrung bei Vorverkäufen empfohlen wird. Danach können Sie mit ETH, BNB, USDT, USDC oder Bankkarte zahlen.

Sofern Sie die Best Wallet noch nicht haben, können Sie diese über den Google Play Store und den Apple App Store herunterladen.

Die neu gekauften MAXI-Coins lassen sich zur Maximierung Ihres Bestandes in den Staking-Pool einzahlen, um ein passives Einkommen von 127 % pro Jahr zu erhalten, das dynamisch an die Anzahl der gestakten Token angepasst wird.

Lassen Sie sich auch keine Ankündigungen von Maxi Doge entgehen, indem Sie sich der Gemeinschaft auf X und Telegram anschließen.

Der Smart Contract von Maxi Doge wurde von Coinsult und SOLIDProof vollständig geprüft und für sicher befunden.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.