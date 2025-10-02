Antwerpen, BE / ACCESS Newswire / 2. Oktober 2025 / OMP, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Lieferkettenplanung, gab heute die Verfügbarkeit von UnisonIQ bekannt, einem bahnbrechenden KI-Orchestrierungsframework, das die Entscheidungsfindung in der Lieferkette durch die Synergie zwischen Mensch und KI revolutioniert. Eingebettet in die Unison Planning-Plattform von OMP bietet UnisonIQ aufschlussreiche, stets verfügbare Agenten, die sowohl Unison Companion, einen generativen KI-basierten Assistenten, als auch marktführende KI-Engines nutzen.

Vier Jahrzehnte Innovation in der Lieferkette werden mit dem Zeitalter der Agenten verbunden

Da Lieferketten mit beispielloser Komplexität und Volatilität konfrontiert sind, benötigen Unternehmen mehr als nur traditionelle Planungsinstrumente - sie benötigen intelligente Systeme, die sich anpassen, lernen und autonom handeln können. Gartner prognostiziert, dass bis 2030 50 % der funktionsübergreifenden Supply Chain Management (SCM)-Lösungen intelligente Agenten einsetzen werden, um Entscheidungen im Ökosystem autonom auszuführen.

Mit UnisonIQ können Branchenführer die entscheidungsorientierte Planung über ihre globalen Lieferketten hinweg koordinieren. Dieses Rahmenwerk begleitet Hersteller auf ihrem Weg der Transformation und ermöglicht einen nahtlosen Übergang von KI-gestützten Abläufen über agentenbasierte Teamarbeit bis hin zu einer vollständig autonomen Planung. Diese neue Ära der Synergie zwischen Mensch und KI versetzt Planer in die Lage, End-to-End-Lieferketten mit beispielloser Abstimmung, Agilität und Exzellenz zu harmonisieren - selbst in Zeiten ständiger Disruption.

Durch die Ermöglichung einer autonomen Planung mit vollständiger Transparenz zeigt UnisonIQ, wie autonome und agentenbasierte KI die Zukunft der berührungslosen Entscheidungsfindung verändert und Unternehmen dabei hilft, in Zeiten unerbittlicher Marktvolatilität Widerstandsfähigkeit aufzubauen.

"Diese Entwicklung basiert auf der Realität und nicht nur auf Schlagwörtern, die darauf ausgelegt sind, zusätzlichen Wert zu bieten und die Akzeptanz des Unternehmens zu fördern", so Andrew Byer, Supply Chain Advisor. "Mit UnisonIQ können Unternehmen nun über die reaktive Planung hinaus zu einer wirklich proaktiven, autonomen Entscheidungsfindung übergehen."

Die drei Säulen von UnisonIQ

1. Ständig verfügbare Agenten: KI-Erfolge in der Praxis

UnisonIQ führt ein neues Paradigma für das Supply Chain Management durch entscheidungsorientierte, ereignisgesteuerte Agenten ein, die über Technologie hinausgehen und eine strategische Plattform für Business Resilience und Wachstum bieten. UnisonIQ baut auf vierzig Jahren Innovation und Know-how in der Lieferkette auf und arbeitet mit Innovationspartnern bei der Validierung und Verfeinerung zusammen. So bietet UnisonIQ einen robusten Rahmen für die autonome Planung.

Die agentenbasierte Architektur umfasst eine Vielzahl von personalbasierten Agenten, die mit KI-Fähigkeiten ausgestattet sind, einschließlich Optimierung, Szenariomanagement und Datenverwaltung, Umwandlung wichtiger Entscheidungen in Pläne und kontinuierliches Lernen aus Sensorik und Benutzerorientierung:

Beschaffungsplaner-Agent: Optimiert kontinuierlich Produktions- und Vertriebsentscheidungen

Szenarioplaner-Agent: Simuliert komplexe Szenarien für proaktive Planung

Bedarfsplaner-Agent: Antizipiert Marktveränderungen und optimiert Prognoseverfahren

Datenverwaltungsagent: Gewährleistet Datenqualität und -konsistenz in allen Planungssystemen

"Auf der Zero100 Live 2025 konnten wir hautnah erleben, dass entscheidungsorientierte Planung auf Basis von agentenbasierter KI keine Zukunftsvision mehr ist, sondern bereits heute Realität ist", sagt Philip Vervloesem, Chief Commercial Officer. "UnisonIQ vereint jahrzehntelange Erfahrung in der Lieferkette mit modernster KI, um Planern dabei zu helfen, von reaktiven Reaktionen zu selbstbewussten, autonomen Entscheidungen überzugehen."

2. Unison Companion: Förderung von Zusammenarbeit und Akzeptanz

Während der KI-gestützte Ansatz von Unison Planning die Lieferkettenabläufe proaktiv optimiert, verbessert Unison Companion, der generative KI-Assistent, die Benutzerakzeptanz und Zusammenarbeit, um den vollen Wert der Plattform auszuschöpfen. Unison Companion wurde entwickelt, um eine Vielzahl von Benutzern zu unterstützen. Es nutzt natürliche Sprachfunktionen, um die Einarbeitung zu beschleunigen und die Plattformnutzung zu steigern.

Da unterschiedliche Benutzer unterschiedliche Anforderungen haben, spricht Unison Companion die Sprache der Wirtschaft und ist auf jede Rolle zugeschnitten - egal, ob es sich um einen Datenarchitekten handelt, der eine bessere Stammdatenqualität anstrebt, einen Unternehmensleiter, der S&OP-Szenarien beeinflusst, oder einen Vertriebsmitarbeiter, der einfach nur wissen möchte, wann eine Bestellung geliefert wird. Dieser personalisierte, KI-basierte Support stellt sicher, dass jeder Benutzer unabhängig von seinem technischen Fachwissen den maximalen Nutzen aus der Plattform ziehen kann.

3. KI-Engines: Komplexe Probleme mit prädiktiver und präskriptiver Intelligenz lösen

UnisonIQ integriert eine ausgeklügelte Suite von KI-Engines, die das eigenständige, entscheidungsorientierte Supply Chain Planning unterstützen. Diese Engines werden von den ständig aktiven Agenten unterstützt und kombinieren klassische Optimierungstechniken, fortschrittliches maschinelles Lernen (ML) und erklärbare KI (XAI), um Agilität, Transparenz und strategische Einblicke über den gesamten Planungsprozess hinweg zu liefern.

Durch die Verwendung von teleskopischen digitalen Zwillingen in Kombination mit fortschrittlicher Optimierung und ML ermöglichen diese Engines Unternehmen die Simulation, Untersuchung und Optimierung von Lieferketten unter Berücksichtigung realer Einschränkungen. Das Ergebnis: Intelligentere, agilere Entscheidungen und eine stärkere Performance in den Bereichen Service, Lagerbestand, Kosten und ESG-Kennzahlen - mit einem umfassenden Verständnis dafür, wie jede Entscheidung getroffen und umgesetzt wird.

Erleben Sie UnisonIQ in Aktion

Besuchen Sie uns auf der OMP REAL Conference 2025, 18.-19. November in Miami, und erleben Sie UnisonIQ in Aktion. Erfahren Sie von führenden Unternehmen weltweit, darunter AstraZeneca, Beiersdorf, Eastman, Kraft Heinz, Land O'Lakes und Visy, wie Unison Planning dabei hilft, Innovationen zu skalieren, nachhaltige Lieferketten aufzubauen und Resilienz zu fördern.

Über OMP

OMP unterstützt Unternehmen mit komplexen Planungsherausforderungen dabei, Spitzenleistungen zu erzielen, nachhaltig zu wachsen und erfolgreich zu sein, indem sie die beste digitalisierte Planungslösung für Lieferketten auf dem Markt anbietet. Hunderte von Kunden in den verschiedensten Branchen - die Palette umfasst Konsumgüter, Biowissenschaften, Chemie, Metall, Papier, Verpackung und Kunststoff - profitieren von OMPs einzigartiger Unison Planning.

