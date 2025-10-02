Anzeige
Starkes Upside-Potenzial: Wachstumsstory mit starken Gehalten und großem Explorationspotenzial
Dow Jones News
02.10.2025 20:39 Uhr
165 Leser
UPDATE/TABELLE/US-Automobilabsatz - 3. Quartal 2025

(Um weitere Hersteller ergänzte Fassung) 

=== 
3. Quartal      2025       2024      Veränderung 
                            gg Vorjahr 
 
AUDI        46.758     46.752          0% 
 
VOLKSWAGEN     87.705     93.271         -6% 
 
BMW 
- Marke BMW     96.886     78.128         +24% 
- Marke Mini     7.270      5.284         +37,6% 
 
STELLANTIS/FCA   324.825      k.A.         +6% 
 
GENERAL MOTORS   710.347      k.A.         +8% 
 
FORD        545.522      k.A.         +8,2% 
 
TOYOTA       629.137      k.A.         +15,9% 
 
HONDA        358.848      k.A.         -2,% 
 
NISSAN       223.377      k.A.         +5,3% 
 
HYUNDAI       239.069      k.A         +13% 
 
k.A. = keine Angabe 
- Zahlen absolut. 
===

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2025 14:08 ET (18:08 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
