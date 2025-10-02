DJ UPDATE/TABELLE/US-Automobilabsatz - 3. Quartal 2025
=== 3. Quartal 2025 2024 Veränderung gg Vorjahr AUDI 46.758 46.752 0% VOLKSWAGEN 87.705 93.271 -6% BMW - Marke BMW 96.886 78.128 +24% - Marke Mini 7.270 5.284 +37,6% STELLANTIS/FCA 324.825 k.A. +6% GENERAL MOTORS 710.347 k.A. +8% FORD 545.522 k.A. +8,2% TOYOTA 629.137 k.A. +15,9% HONDA 358.848 k.A. -2,% NISSAN 223.377 k.A. +5,3% HYUNDAI 239.069 k.A +13% k.A. = keine Angabe - Zahlen absolut. ===
