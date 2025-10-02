© Foto: Emilio Morenatti - APWeRide startet in den Vereinigten Arabischen Emiraten weitere Robotaxi- und Robobus-Pilotprojekte und integriert diese in das öffentliche Verkehrssystem.Der chinesische Autonomiefahrzeug-Pionier WeRide hat seine ersten Robotaxi- und Robobus-Pilotprojekte in Ras Al Khaimah gestartet und damit die Präsenz des Unternehmens auf ein drittes Emirat in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgeweitet. Das Unternehmen arbeitet dabei eng mit der Verkehrsbehörde des Emirats (RAKTA) zusammen. Ziel ist es, autonome Fahrzeuge in das öffentliche Verkehrssystem zu integrieren und damit die Grundlage für eine breitere kommerzielle Nutzung zu legen. WeRide ist der einzige Anbieter, der aktiv in Ras Al …Den vollständigen Artikel lesen ...
