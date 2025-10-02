Das Ibsen-Scope-Grants-Programm bietet Fördermittel für innovative Projekte im Bereich der darstellenden Künste und richtet sich nun an einzelne Künstler, Theatergruppen, Institutionen und Organisationen weltweit.

Instinto, Ibsen Scope Grant winner 2022 from Brazil. Photo by Vilmar Carvalho.

Das Programm ist mit insgesamt 2.000.000 NOK (ca. 180.000 Euro/190.000 US-Dollar) dotiert.

Die Projekte müssen Anreize für kritische Diskurse zu gesellschaftlichen Themen bieten und auf einem oder mehreren Theaterstücken von Henrik Ibsen basieren.

Die Bewerbungen werden über unsere Website eingereicht und von einer eigens dafür eingesetzten Jury bewertet.

Weitere Informationen, die Satzung und das Bewerbungsformular finden Sie unter www.ibsenscope.com

Die Bewerbungsfrist endet am 17. Dezember 2025.

Die Gewinner der Ibsen Scope Grants 2026 werden vom 7. bis 9.Mai 2026 zum Ibsen Scope Festival im Teater Ibsen in Skien, Norwegen, eingeladen.

Die Ibsen Scope Grants wurden 2007 von der norwegischen Regierung ins Leben gerufen und werden 2026 zum 14. Mal vergeben. Bislang wurden Ibsen Scope Grants an 53 Projekte in 32 Ländern vergeben. Alle Gewinner finden Sie hier

Seit unserem ersten Jahr hat Ibsen Scope:

-die Welt durch die Brille von Henrik Ibsen betrachtet

-lebhafte, kritische und künstlerische Diskurse über die Werke und Themen geführt, die sich aus dem Vermächtnis von Henrik Ibsen ergeben könnten

-durch Ibsen Scope Grants Finanzmittel für innovative Theateraufführungen bereitgestellt

-das Ibsen Scope Festival organisiert, ein internationales Theaterfestival, Treffpunkt und Plattform für Künstler

Begleiten Sie uns weiterhin auf unserer künstlerischen Reise rund um die Welt!

Facebook Instagram www.ibsenscope.com

