Sechs aktionsreiche Tage voller Networking, technischer Präsentationen, Ausstellungen und branchenspezifischer Vorträge prägen die bedeutendste Woche im Bereich Optik und Photonik

Die Registrierung für die SPIE Photonics West 2026, die vom 17. bis 22. Januar im Moscone Center in San Francisco stattfindet, ist geöffnet. Als größte jährliche Konferenz und Ausstellung im Bereich Optik und Photonik bringt die Photonics West Forscher, Innovatoren, Ingenieure sowie Führungskräfte aus aller Welt zu einer spannenden Woche des Forschungsaustauschs, der wegweisenden Expertise und der innovationsfördernden Begegnungen zusammen. Mit mehr als 100 technischen Konferenzen und 150 Sonderveranstaltungen, welche die mehr als 1200 Ausstellerunternehmen ergänzen, bietet die dynamische Woche Teilnehmern erneut ein mitreißendes Erlebnis, welches das Beste aus der Photonik präsentiert.

A bustling Moscone Center in San Francisco during 2025's SPIE Photonics West.

Die SPIE Photonics West wird sechs zentrale Anwendungsbereiche präsentieren, in denen die neuesten Technologien sowie Entdeckungen aus Optik und Photonik vorgestellt werden. BiOS hebt neue Forschung in den Bereichen Biophotonik, biomedizinische Optik und Bildgebung für Diagnostik sowie Therapie hervor; LASE konzentriert sich auf die Laserindustrie und deren vielfältige Anwendungen; OPTO deckt Optoelektronik, photonische Materialien und optische Geräte ab; Quantum West zeigt Quantum-2.0-Technologien, von quantensensitiven Systemen und Informationssystemen bis hin zu quantengestützten Materialien, Geräten sowie Anwendungen in der Biologie; AR VR MR fokussiert sich auf Augmented, Virtual und Mixed Reality und die entscheidende Rolle, die Optik und Photonik bei der Hardware- und Headset-Entwicklung spielen, und neu im Jahr 2026: Vision Tech, das aufkommende Vision-Technologien hervorhebt, darunter KI, 3D-Sensorik, hyperspektrale und multispektrale Bildgebung sowie Embedded Vision.

Die fünf Ausstellungen während der Photonics West präsentieren über 1200 Unternehmen mit branchenfokussierten Vorträgen, Produkteinführungen, Live-Demonstrationen sowie Spitzentechnologien, welche die vielfältigen Anwendungen einer gesunden und wachsenden Photonikindustrie abbilden.

Die BiOS Expo, die neue und wegweisende Technologien für biomedizinische Optik und Anwendungen im Gesundheitswesen präsentiert, findet am 17. und 18. Januar statt. Die AR VR MR Expo mit Fokus auf Headsets und Hardware für XR-Anwendungen findet vom 20. bis 22. Januar statt. Die Quantum West Expo vom 20. bis 22. Januar stellt internationale Anbieter der neuesten quantengestützten und -ermöglichenden Technologien vor. Die neueste Ausstellung auf der Photonics West, die Vision Tech Expo, die vom 20. bis 22. Januar läuft, hebt innovative Vision-, Sensor- und Bildgebungstechnologien hervor. Und die Photonics West Exhibition, die ebenfalls vom 20. bis 22. Januar stattfindet, umfasst die neuesten Produkte von Laserherstellern und -zulieferern sowie andere innovative Geräte, Komponenten, Systeme und Dienstleistungen aus dem Bereich Optik und Photonik. Ein dynamisches sowie informatives SPIE-Industrieprogramm bietet Teilnehmern ein fundiertes Verständnis der Märkte und Anwendungen, welche die Photonikbranche prägen.

Ergänzend zum umfassenden SPIE-Industrieprogramm finden statt: der Quantum West Business Summit, der die neuesten Bemühungen beleuchtet, Quantum-Technologien auf den Markt zu bringen; der beliebte SPIE Prism Awards-Galaabend, der die besten Innovationen der Branche auszeichnet; sowie die schnelllebige SPIE Startup Challenge, die neue und aufstrebende Unternehmen in den Fokus stellt.

"Wir sind begeistert, die globale Photonik-Community wieder in San Francisco auf der SPIE Photonics West 2026 willkommen zu heißen", sagte Spies Senior-Leiterin für Veranstaltungen und Ausstellungsmanagement Jenifer Dodds. "Hier rückt die Zukunft der Photonik ins Rampenlicht. Jahr für Jahr bin ich von der Energie auf der Messe und den bahnbrechenden Technologien, die unsere Aussteller präsentieren, begeistert. Von den neuesten Entwicklungen im Bereich der biomedizinischen Optik über Quantendurchbrüche bis hin zu Laserlösungen der nächsten Generation werden Teilnehmer inspiriert und motiviert nach Hause gehen, ausgestattet mit neuen Kontakten und Möglichkeiten, ihre Arbeit voranzutreiben."

Eine beeindruckende Eine beeindruckende Aufstellung von Plenarrednern wird im Laufe der Woche die neuesten innovativen Forschungsergebnisse in den Vordergrund stellen. Zu den Vortragenden zählen: Scott Diddams, University of Colorado at Boulder; Helen Feltovich, Icahn School of Medicine am Mount Sinai; Debdeep Jena, Cornell University; Ralf Jungmann, Max-Planck-Institut für Biochemie; Frank Koppens, ICFO; Heli Koskimäki, Oura; Sergio Leon-Saval, University of Sydney; Odile Liboiron-Ladouceur, McGill University; Irina Larina, Baylor College of Medicine; Jonathan T.C. Liu, Stanford University; Igor Meglinski, Aston University; Bo Mu, OmniVision Technologies; Ronald Mueller, Vision Markets; Prineha Narang, UCLA; Paul Reid, Programm-Manager SBIR|STTR, DEVCOM Army Research Lab, Strategic Partnerships Office, United States Army; Michelle Sander, Boston University; Stephen Se, Teledyne FLIR; Melissa Skala, Morgridge Institute for Research; Zoran Sodnik, European Space Agency; Masao Takamoto, RIKEN Institute; Zeke Topolosky, Programm-Manager SBIR|STTR, Office of the Assistant Secretary of the Army for Acquisition, Logistics, and Technology, United States Army; Meng Wang, Howard Hughes Medical Institute, Janelia Research Campus; Andrew White, University of Queensland; Junjie Yao, Duke University; Robert Zawadzki, University of California at Davis.

Neben den Konferenzen und Ausstellungen wird die Photonics West außerdem 60 technische Kurse anbieten, darunter 13 neue Kurse zu Themen wie optische Bildgebungssignale mithilfe von maschinellem Lernen, 2D- bis 3D-Integration von Schaltkreisen, Fourier-Optik, praxisorientierte Optik für Techniker und in Abstimmung mit der brandneuen Vision-Tech-Konferenz Kamerarauschquellen. Das umfangreiche Bildungsprogramm ergänzt zahlreiche Workshops zur beruflichen Weiterbildung und bietet Teilnehmern wertvolle Networking-Möglichkeiten.

Neu im Jahr 2026 wird der SPIE Career Hub eine dynamische Auswahl an Ressourcen und Möglichkeiten bieten, die Fachkräfte in allen Karrierephasen stärken sollen. Dazu gehören thematisches Networking, professionelle Bewerbungsfotos, eine Karrieremesse und Jobbörse, informative Vorträge, Speed-Mentoring, Probeinterviews, Lebenslauf-Checks sowie vieles mehr.

Parallel zur Photonics West wird die SPIE am 19. Januar auch ihr drittes Global Business Forum ausrichten. Diese Eintagesveranstaltung konzentriert sich auf aktuelle sowie aufkommende Trends in der internationalen Optik- und Photonikbranche und bietet geschäftsrelevante Einblicke für Führungskräfte, einschließlich der Veröffentlichung des jährlichen SPIE-Berichts zum Stand der Optik- und Photonikindustrie. Die Registrierung für das Global Business Forum erfolgt separat von der Photonics West und ist möglich über die Veranstaltungs-Website.

"Die Photonics West bleibt die führende Veranstaltung für die globale Optik- und Photonik-Community, um ihre Forschung vorzustellen, die neuesten Innovationen aus den weltweit führenden Forschungslaboren kennenzulernen sowie sich mit Kolleginnen und Kollegen auszutauschen und zu vernetzen", sagte Bob Hainsey, Senior-Leiter für Wissenschafts-, Technologie- und Industrieprogramme bei SPIE. "Mit einem aufschlussreichen Industrieprogramm, unserer neuen Vision-Tech-Konferenz und -Ausstellung sowie einer hervorragenden Auswahl an Vortragenden aus unterschiedlichen Regionen und Fachbereichen wird die Photonics West 2026 erneut das wichtigste Ereignis des Jahres im Kalender der Optik- und Photonikbranche sein."

Weitere Informationen und die Anmeldung finden Sie auf https://spie.org/pw.

Über SPIE

SPIE, die internationale Gesellschaft für Optik und Photonik, bringt Ingenieure, Wissenschaftler, Studenten und Wirtschaftsexperten zusammen, um lichtbasierte Wissenschaft und Technologie voranzutreiben. Die 1955 gegründete Society verbindet und engagiert sich mit ihrer weltweiten Zielgruppe durch branchenführende Konferenzen und Ausstellungen, Veröffentlichungen von Konferenzberichten, Büchern und Zeitschriften in der SPIE Digital Library, sowie auch durch Möglichkeiten zur Karriereentwicklung. In den letzten fünf Jahren haben wir durch unser Engagement und unsere Unterstützung, darunter Stipendien, Bildungsressourcen, Reisezuschüsse, Stiftungsspenden und die Entwicklung staatlicher Richtlinien, mehr als 25 Millionen US-Dollar in die internationale Optik-Community investiert; www.spie.org.

