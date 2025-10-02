AURELIUS wird die internationale Sparte des Wasserzählergeschäfts von Xylem übernehmen

Die Transaktion unterstützt die Strategie von Xylem, die Geschäftsabläufe zu vereinfachen und das Portfolio zu optimieren

Xylem Inc. (NYSE: XYL), ein führendes globales Unternehmen für Wasserlösungen, hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme der Vermögenswerte seines Wasser- und Wärmemessgeschäfts außerhalb Nordamerikas durch AURELIUS getroffen.

Die Transaktion umfasst das internationale Messgeschäft von Xylem eine Sparte des Segments Measurement and Control Solutions des Unternehmens. Sie beinhaltet die damit verbundenen Messanlagen, Produkte und Einrichtungen, mit denen Kunden in Europa und ausgewählten internationalen Märkten bedient werden. Der Geschäftsbereich erzielte 2024 einen Umsatz von rund 250 Millionen US-Dollar, die bereinigte EBITDA-Marge für Xylem wirkte sich dabei verwässernd aus.

Xylem wird sein Geschäft mit intelligenten Zählern in Nordamerika weiterführen, das auch in Zukunft eine strategische Rolle bei der Erzielung eines im Vergleich zum Markt überdurchschnittlichen Wachstums und der Schaffung langfristiger Werte für Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre spielen wird.

"Diese Entscheidung steht im Einklang mit unserer Strategie, unser Portfolio zu vereinfachen und uns auf das zu konzentrieren, wo wir den größten Einfluss ausüben können, um Kunden und Gemeinden dabei zu unterstützen, eine Welt mit einer sichereren Wasserversorgung zu schaffen", erklärte Matthew Pine, President und CEO von Xylem. "Das internationale Messgeschäft zeichnet sich durch einen anderen Produktmix und ein anderes Margenprofil aus als unser Kerngeschäft. Unsere Größe, unsere Fähigkeiten und unsere Führungsposition auf dem nordamerikanischen Markt für intelligente Messsysteme versetzen uns hingegen in die Lage, bedeutendes Wachstum zu erzielen."

"Wir sind unseren Kunden und Kollegen zu großem Dank verpflichtet, denn sie haben durch ihr Engagement und ihre partnerschaftliche Zusammenarbeit maßgeblich zur Gestaltung des internationalen Messgeschäfts beigetragen. Ich freue mich darauf zu sehen, wie sie diese wichtige Arbeit mit AURELIUS weiter vorantreiben werden."

Das Portfolio an intelligenten Messgeräten von Xylem wird in Nordamerika weiterhin unter dem Namen Sensus vermarktet, was den hohen Aktienwert und die führende Position der Marke bei den Kunden in ihrem größten Markt widerspiegelt.

Die Transaktion soll, vorbehaltlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und anderer üblicher Abschlussbedingungen, einschließlich Maßnahmen im Zusammenhang mit der Ausgliederung des internationalen Messgeschäfts, im ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden. Die Xylem-Mitarbeiter, die zu der internationalen Geschäftseinheit gehören, werden Teil einer eigenständigen Sensus International-Unternehmensgruppe im Besitz von AURELIUS. Der Name Sensus International und die internationalen Produktnamen werden von AURELIUS außerhalb Nordamerikas übergangsweise weiter verwendet.

Die finanziellen Konditionen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Xylem wird seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 am 28. Oktober 2025 veröffentlichen.

Über Xylem

Xylem (XYL) ist ein führendes globales Fortune-500-Unternehmen für Wasserlösungen, das Kunden und Gemeinden dabei unterstützt, eine Welt zu schaffen, in der die Wasserversorgung sicherer ist. Unsere 23.000 engagierten Mitarbeiter haben im Jahr 2024 einen Umsatz in Höhe von 8,6 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet und mit Innovation und Fachwissen die Wasser- und Ressourcenverwaltung optimiert. Besuchen Sie uns unter www.xylem.com und lassen Sie uns gemeinsam Lösungen für die Wasserwirtschaft entwickeln.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

