CALHOUN, Georgia, Oct. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Ergebnisse von Mohawk Industries (NYSE: MHK) für das dritte Quartal 2025 am Donnerstag, den 23. Oktober 2025, sind Sie eingeladen, an der Telefonkonferenz teilzunehmen, die am Freitag, den 24. Oktober 2025, um 11:00 Uhr ET live übertragen wird.

Was: Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals von Mohawk Industries Wann: 24. Oktober 2025

11:00 Uhr ET Wo: www.mohawkind.com (http://www.mohawkind.com/)

Wählen Sie die Registerkarte "Investoren" aus Wie: Live über das Internet - Melden Sie sich unter ir.mohawkind.com/investor-overview (https://ir.mohawkind.com/investor-overview/)an Registrieren Sie sich für die Telefonkonferenz unter https://dpregister.com/sreg/10203204/fff9ab9d5c (https://dpregister.com/sreg/10203204/fff9ab9d5c) Live-Telefonkonferenz: Wählen Sie 1-833-630-1962 (USA/Kanada) Wählen Sie 1-412-317-1843 (International)

Für diejenigen, die zum angegebenen Zeitpunkt nicht zuhören können, steht die Aufzeichnung bis zum 21. November 2025 zur Verfügung. Wählen Sie dazu die Nummer 1-877-344-7529 (USA/Kanada) oder 1-412-317-0088 (International) und geben Sie den Aufzeichnungszugangscode 9747441 ein. Die Telefonkonferenz wird archiviert und kann ein Jahr lang unter der Registerkarte "Investors" auf mohawkind.com als Aufzeichnung abgerufen werden.

ÜBER MOHAWK

Mohawk Industries ist ein weltweit führender Hersteller von Bodenbelägen und entwickelt Produkte, die Wohn- und Geschäftsräume auf der ganzen Welt verschönern. Die vertikal integrierten Herstellungs- und Vertriebsprozesse von Mohawk bieten Wettbewerbsvorteile bei der Produktion von Teppichböden, Teppichen, Keramikfliesen, Laminat-, Holz-, Stein- und Vinylböden. Mit unserer branchenführenden Innovationskraft haben wir Produkte und Technologien entwickelt, mit denen sich unsere Marken von anderen Produkten abheben und alle Anforderungen für Um- und Neubauten erfüllen. Unsere Marken gehören zu den bekanntesten der Branche und umfassen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin und Vitromex. In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich Mohawk von einem amerikanischen Teppichhersteller zum weltweit größten Bodenbelagsunternehmen mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Südamerika, Ozeanien und Asien entwickelt.

Kontakt:

Mohawk Industries, Inc.

James Brunk, Chief Financial Officer

706-624-2239