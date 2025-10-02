Die Rally an der Wall Street hat sich am Donnerstag fortgesetzt. Neben dem S&P 500 verzeichnete auch der Nasdaq 100 ein neues Rekordhoch. Der Shutdown in den USA interessierte die Anleger indes nicht im Geringsten. Gefragt waren zudem abermals die Technologiewerte rund um Grafikkartenprimus Nvidia. Die US-Aktienmärkte zeigten sich unbeeindruckt von den Turbulenzen in Washington. Der S&P 500 stieg um bescheidene 0,1 Prozent und verzeichnete im Verlauf des Handelstags ein Rekordhoch bei 6.731 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
