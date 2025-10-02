Im Einklang mit Dubais ehrgeiziger Green Mobility Strategy 2030 und der wachsenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen (EVs) und nachhaltiger Logistik hält die von der Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) organisierte Water, Energy, Technology and Environment Exhibition (WETEX) Schritt mit der steigenden Zahl lokaler und internationaler Unternehmen, die an der Spitze der grünen Mobilitätslösungen zu Land, zu Wasser und in der Luft stehen.

In ihrer Green Mobility Hall stellte die WETEX 2025 die neuesten Innovationen in den Bereichen Wasserstofftechnologien, emissionsarme Kraftstoffe und Anwendungen künstlicher Intelligenz (KI) vor, die die Einführung von Elektrofahrzeugen vorantreiben und die Entwicklung von Infrastruktur, Projekten und Ladestationen unterstützen.

"Im Einklang mit der Net Zero 2050-Strategie der VAE und der nationalen Politik für Elektrofahrzeuge und als Reaktion auf die rasante Expansion des EV-Marktes in den VAE und weltweit spielt die WETEX jedes Jahr eine entscheidende Rolle bei der Förderung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, die sich auf den EV-Sektor spezialisiert haben. Durch die Präsentation der neuesten Technologien, Fachkenntnisse und Best Practices, die die Kosten für Elektrofahrzeuge und Batterien erheblich senken, verbessert die WETEX nicht nur die Leistung des Sektors, sondern stärkt auch seine Position gegenüber traditionellen Verkehrsmitteln und fördert letztlich die Energie- und Ressourceneffizienz", sagte S.E. Saeed Mohammed Al Tayer, MD CEO von DEWA und Gründer und Vorsitzender der WETEX.

KI-gestützte Mobilitätslösungen

Die WETEX 2025 präsentierte innovative Lösungen von Unternehmen, die KI und generative KI nutzen, um die Herausforderungen der nachhaltigen Mobilität zu bewältigen. Diese Innovationen beschleunigen die Produktion von Elektrofahrzeugen, erhöhen die Sicherheit und führen zu intelligenteren, interaktiveren und umweltfreundlicheren Fahrzeugen, die Ressourcen effizient nutzen. Solche Fortschritte werden transformative, positive Veränderungen in diesem vielversprechenden Sektor auslösen.

DEWA

Während der Ausstellung stellte DEWA seine Initiative "EV Green Charger" vor, die eine fortschrittliche Infrastruktur mit mehr als 1.500 Ladepunkten im gesamten DEWA-Netzwerk und lizenzierten Ladepunktbetreibern (CPOs) umfasst. DEWA hat mit der ENOC Group bei deren "Service Station of the Future" (SSoF) in Expo City, Dubai, zusammengearbeitet. Die SSoF ist derzeit die einzige Tankstelle in der Region, die grünen Wasserstoff, Kohlenwasserstoff-Kraftstoffe (Benzin und Diesel) sowie elektrische Ladestationen anbietet. DEWA produziert grünen Wasserstoff in seiner Pilotanlage im Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park.

