NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aumovio vor den im November erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Er rechne für das dritte Quartal mit einem Umsatzrückgang von 3 bis 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und einer Marge von 3,2 Prozent, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da es sich um das erste Quartal handele, in dem das vom Reifenhersteller Conti abgespaltene Unternehmen einen Geschäftsbericht veröffentliche, werde der Markt wohl auf alle Details der einzelnen Geschäftsbereiche gespannt sein. Auch eine Aktualisierung des Auftragsbestands der einzelnen Geschäftsbereiche dürfte im Fokus stehen./rob/ck//he



