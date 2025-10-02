Die Ankündigung erfolgt zeitgleich mit der Markteinführung des Hyperboot von Nike x Hyperice in Großbritannien und Europa, der ab dem 2. Oktober für die Öffentlichkeit erhältlich ist.

Hyperice, der weltweit führende Anbieter von Hochleistungs-Wellness-Technologie, gab heute bekannt, dass der niederländische Nationalspieler und Verteidiger sowie Kapitän des FC Liverpool, Virgil van Dijk sein neuester Sportler-Botschafter wird.

Die Ankündigung fällt mit der Markteinführung des Nike x Hyperice Hyperboot in Großbritannien und Europa zusammen einer tragbaren und mobilen Innovation, die das Aufwärmen und die Regeneration beschleunigt und von Weltklasseathleten wie van Dijk, Sha'Carri Richardson, Jayden Daniels und anderen genutzt wird. Das Produkt ist ab dem 2. Oktober erstmals in Großbritannien, Europa und Kanada für Verbraucher erhältlich.

Als regelmäßiger Nutzer von Hyperice-Produkten er verwendet Normatec seit Jahren für seine Erholung nach dem Spiel hat sich van Dijk mit der Marke zusammengetan, um die Bedeutung von Erholung und Leistungsinnovation hervorzuheben. Angesichts der körperlichen Anforderungen, die das Spielen in der Premier League und der Champions League mit sich bringt, ist Hyperice entscheidend für die Aufrechterhaltung der Höchstleistung, um Ermüdungserscheinungen zu bewältigen, Muskelkater zu reduzieren und die Einsatzbereitschaft zwischen den Spielen zu optimieren.

Kompressionstherapie, Wärme, Perkussionsmassage und gezielte Regenerationshilfen sind für Spieler, die auf höchstem Niveau antreten, unverzichtbar geworden, und Hyperice ist führend bei der Bereitstellung dieser Lösungen.

Der Hyperboot von Nike x Hyperice ist eine bahnbrechende Innovation, die Wärme und dynamische Normatec-Luftkompression kombiniert und damit die Vorbereitung und Erholung von Sportlern neu definiert. Der Hyperboot ist eine vollständig mobile High-Top-Lösung, die Fußballer und Sportler in jeder Phase ihrer Karriere unterstützt, ihnen bei langen Reisetagen und beim Aufwärmen vor dem Spiel hilft und ihnen ermöglicht, Höchstleistungen zu erbringen.

"Virgil ist ein Weltklasse-Athlet, der Belastbarkeit und Führungsqualitäten auf höchstem sportlichem Niveau verkörpert", sagte Steph Smith, VP of Marketing bei Hyperice. "Da wir den Hyperboot nun in Großbritannien und Europa einführen, ist er mit seinem Engagement für den Fußball und seinem unermüdlichen Streben nach Spitzenleistungen auf und neben dem Platz der perfekte Partner, um die Kraft der Innovation in Sachen Erholung und Leistung zu demonstrieren."

Virgil van Dijk kommentierte die Partnerschaft wie folgt: "Erholung ist ein wichtiger Teil meiner Routine, und Hyperice-Produkte standen dabei schon immer im Mittelpunkt. Ich bin seit Jahren begeisterter Nutzer der Normatec-Stiefel und verwende sie oft nach Spielen und Trainingseinheiten."

"Der Hyperboot ist ein echter Fortschritt in der Leistungstechnologie, insbesondere weil man damit herumlaufen kann, während man sich vor einer Trainingseinheit oder einem Spiel aufwärmt. Er ist zu einer Erweiterung meiner Routine geworden, die ich seit Jahren mit Produkten wie Normatec pflege, um sicherzustellen, dass ich immer in Bestform bin", sagte van Dijk. "Für mich sind Aufwärmen und Erholung genauso wichtig wie das Training selbst. Deshalb bin ich stolz darauf, mit Hyperice zusammenzuarbeiten und die besten Produkte zu verwenden, die mir helfen, meine Höchstleistung zu bringen."

Der Hyperboot von Nike x Hyperice ist in Großbritannien und Europa unter nike.com und hyperice.com für 749,99 / 699,99 sowie in Kanada unter hyperice.com für 1199,00 CA$ erhältlich.

Hinweise für Redakteure

Über den Hyperboot

Nike und Hyperice haben mit dem Hyperboot, einer tragbaren und mobilen Schuhinnovation, die Athleten dabei unterstützt, während des Trainings und Wettkampfs ihre beste Leistung zu erbringen, das Aufwärmen und die Regeneration auf ein neues Niveau gebracht.

Der Hyperboot enthält ein System aus zwei Luftkammern, die sequenzielle Kompressionsmuster liefern und mit thermisch effizienten Heizelementen verbunden sind, die die Wärme gleichmäßig über das gesamte Obermaterial des Schuhs verteilen. Diese Kombination, die durch die Normatec-Produktreihe von Hyperice und die HyperHeat-Technologie der Marke ermöglicht wird, soll die Wärme tief in die Muskeln und das Gewebe von Fuß und Knöchel leiten und Sportlern so helfen, sich schneller zu bewegen, zu trainieren und zu erholen.

Der Hyperboot wird am 2. Oktober in Großbritannien und Europa auf den Markt kommen und für 749,99 / 699,99 im Handel erhältlich sein. Der Hyperboot wird auf nike.com und hyperice.com erhältlich sein und kann im Nike House of Innovation Paris und im Nike Oxford Circus anprobiert werden.

Über Hyperice

Hyperice, der weltweit führende Anbieter von leistungsstarker Wellness-Technologie, ist ein technologieorientiertes Unternehmen mit einer großen Mission: allen Menschen auf der Erde zu helfen, sich besser zu bewegen und besser zu leben. Seit mehr als einem Jahrzehnt ist Hyperice Vorreiter einer globalen Bewegung an der Schnittstelle von Regeneration und Wellness und hat sich auf Perkussion (Hypervolt-Produktreihe), dynamische Luftkompression (Normatec-Produktreihe), Vibration (Vyper- und Hypersphere-Produktreihen), Wärmetechnologie (Venom-Produktreihe), Kontrasttherapie (Hyperice X) und die Hyperboot-Kooperation mit Nike spezialisiert.

Heute ist Hyperice als ganzheitliche Hochleistungs-Wellnessmarke für alle gedacht, von Spitzensportlern, Ligen und Teams bis hin zu Verbrauchern überall, die das Beste aus sich herausholen möchten, um mehr von dem zu tun, was sie lieben. Hyperice wurde als eines der Hyperice wurde als eines der innovativsten Unternehmen von Fast Company und als Gewinner der TIME Best Inventions ausgezeichnet und hat seine Technologie und sein Know-how weltweit in Branchen wie Fitness, Gastgewerbe, Gesundheitswesen, Massage, Physiotherapie, Sportleistung und Wellness am Arbeitsplatz eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter hyperice.com.

Über Virgil van Dijk

Virgil van Dijk ist ein niederländischer Profifußballer, der Kapitän des FC Liverpool und der niederländischen Nationalmannschaft ist. Der Innenverteidiger gilt als einer der besten Verteidiger im Fußball und hat mit Liverpool zweimal die Premier League sowie die Champions League gewonnen. Bevor er zu Liverpool kam, spielte er für Southampton, Celtic und den FC Groningen.

