DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.474 Pkt - Lebhafter Handel
DOW JONES--Recht lebhaft verlief der nachbörsliche Handel am Donnerstag nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz. Die Investoren hätten "quer Beet" gekauft, auch aufgrund der erneut positiven Tendenz an der Wall Street. Dabei habe es jedoch keine wichtigen Unternehmensmeldungen gegeben.
=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 24.474 24.423 +0,2% ===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
October 02, 2025 16:34 ET (20:34 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
© 2025 Dow Jones News