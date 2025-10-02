Deutsche Bank - DBK: Neuer CFO kommt von Morgan Stanley!

Wachstum statt Krise!

Wealth Management als neue, stabile Einnahmequellen für die Deutsche Bank (DBK). Einstieg in Long-Richtung JETZT?

Deutsche Bank (DBK) - ISIN DE0005140008

Rückblick: In den vergangenen sechs Monaten konnte die Deutsche-Bank-Aktie rund 81 Prozent zulegen. Das Wertpapier hat nach dem Rücksetzer vom Pivot-Hoch in den letzten drei Handelstagen eine kleine Seitwärtsrange zwischen den beiden gleitenden Durchschnitten formiert, die als Basis für unser Breakout-Setup dient.

Deutsche-Bank-Aktie: Chart vom 02.10.2025, Kürzel: DBK Kurs: 30.076 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ein Bruch der Widerstandslinie wäre ein klares Kaufsignal und würde auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung hindeuten. Das Kursziel im Chart haben wir per Measured Move ermittelt.

Mögliches bärisches Szenario

Beim Bruch der Unterstützungslinie würden wir bis auf Weiteres an der bullischen Einschätzung festhalten, auch wenn wir wissen, dass die marktbestimmenden US-Börsen schon sehr lange gut gelaufen sind und die Krisen in aller Welt jederzeit das Kommando übernehmen können.

Meinung:

Die Deutsche Bank hat den Wall-Street-Profi Raja Akram von Morgan Stanley als künftigen Finanzvorstand verpflichtet. Er startet sofort in der Bank, offiziell rückt er Anfang 2026 in den Vorstand auf und übernimmt nach dem Ausscheiden von James von Moltke im Juni 2026 das CFO-Amt vollständig. Bis dahin arbeitet er eng mit dem aktuellen Finanzchef zusammen, um die gesetzten Ziele für 2025 zu erreichen. Der Schritt zeigt, dass die Bank nach Jahren der Sanierung nun wieder stärker auf Wachstum setzt und dafür externe Erfahrung ins Haus holt. Parallel bringt die Deutsche Bank gemeinsam mit ihrer Fondstochter DWS und der Partners Group einen European Long-Term Investment Fund (ELTIF) für vermögende Privatkunden auf den Markt, um ihnen Zugang zu bislang institutionellen Anlageklassen wie Private Equity, Infrastruktur oder Immobilien zu verschaffen. Die Aktie der Deutschen Bank hat sich in den vergangenen zwölf Monaten fast verdoppelt und liegt derzeit nur rund fünf Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Ob die neue Strategie schon Wirkung zeigt, dürfte sich am 29. Oktober mit der Vorlage der Quartalszahlen zeigen. Bis dahin wäre ein mehrwöchiger Swingtrade denkbar. Die charttechnischen und saisonalen Voraussetzungen sind beinahe ideal.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 58.29 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 254.00 Mio. EUR

Meine Meinung zu Fraport ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.boerse-express.com/news/articles/deutsche-bank-aktie-wall-street-profi-startet-829903

Veröffentlichungsdatum: 02.10.2025

Autor: Thomas Canali

