Die Fachkonferenz "Gurobi Summit EMEA" lädt am 28. und 29. Oktober ein, um die neuesten Innovationen im Bereich Optimierung zu präsentieren.

Gurobi Optimization, LLC, der Marktführer im Bereich Decision-Intelligence-Technologie, freut sich, die Rückkehr seiner Fachkonferenz "Decision Intelligence Summit (Gurobi Summit)" in die EMEA-Region bekannt zu geben. Die Fachkonferenz findet am 28. und 29. Oktober im Hofburg Kongresszentrum in Wien statt, und es wird ein neuer Rekordbesuch erwartet.

Nach der Fachkonferenz in Amerika im September steht die diesjährige EMEA-Veranstaltung unter dem Motto "Empowering Bold Decisions" (übersetzt: Mutige Entscheidungen ermöglichen) und bringt Führungskräfte aus Wirtschaft sowie Technik zusammen, um zu zeigen, wie mathematische Optimierung und Entscheidungsintelligenz echten Mehrwert in der Praxis schaffen können.

Zu den vortragenden Organisationen des Fachkongresses gehören unter anderem: A1 Telekom, Agora, Airbus, Danone, Gousto, Iberia, Fachhochschule Kärnten, Levasoft, MC Sonae, o9 Solutions, POLYPOINT, SAP und Turkish Airlines. Zudem werden die Sponsoren Capgemini, Decide4AI, LTPlabs und ORMAE vor Ort sein, um ihre Expertise zu teilen. Die Führungskräfte von Gurobi werden einen Ausblick auf die Produkt-Roadmap geben.

Konferenzgäste haben die Möglichkeit, zwischen spezialisierten fachlichen sowie technischen Vorträgen zu wählen und auch Einzelgespräche mit Experten von Gurobi zu buchen, um ihre Modelle und individuellen Anwendungen zu besprechen.

"Der 'Gurobi Summit' verkörpert unser Bestreben, mutige, datenbasierte Entscheidungen zu ermöglichen", sagte Duke Perrucci, CEO von Gurobi Optimization. "Wir freuen uns sehr, diese Veranstaltung nach Wien zu bringen, erneut mit Innovatoren aus der gesamten EMEA-Region in Kontakt zu treten, Erkenntnisse auszutauschen und neue Möglichkeiten zu inspirieren."

Weitere Informationen zum Gurobi Summit EMEA, inklusive der vollständigen Agenda,?finden Sie auf der offiziellen Veranstaltungswebsite.

Über Gurobi Optimization

Mit der Decision-Intelligence-Technologie von Gurobi können Kunden in Sekundenschnelle optimale Geschäftsentscheidungen treffen. Von der Personaleinsatzplanung und Portfolio-Optimierung bis hin zur Gestaltung der Lieferkette und allem, was dazwischen liegt, ermittelt Gurobi die optimale Lösung aus Billionen von Möglichkeiten.

Als Marktführer im Bereich Decision Intelligence bietet Gurobi eine einfach zu integrierende Software mit sehr umfangreichen Funktionen und einen erstklassigen Support mit einer branchenführenden Kundenzufriedenheitsquote von 98 %.

Gurobi wurde 2008 gegründet und ist in Nord- und Südamerika, Europa und Asien geschäftlich aktiv. Die Kunden kommen aus fast allen Branchen. Dazu gehören SAP, Air France und die National Football League. Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.gurobi.com/ oder rufen Sie unter +1 713 871 9341 an.

