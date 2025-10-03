Die ISO-42001-KI-Zertifizierung bestätigt Poppulos Renommee in Bezug auf Governance, Datensicherheit und unternehmensweite Skalierbarkeit

DENVER und CORK, Irland, Oct. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Poppulo, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Mitarbeiterkommunikation und Digital Signage, hat heute die Auszeichnung mit der neuen wegweisenden Zertifizierung für verantwortungsvolle Künstliche Intelligenz, ISO 42001, bekannt gegeben. Das Unternehmen ist somit das einzige seiner Branche, das den weltweit ersten international anerkannten Standard für Managementsysteme Künstlicher Intelligenz (AIMS) erhalten hat.

Schon seit jeher hat Poppulo die Bereiche Governance, Datensicherheit und Skalierbarkeit zu den Grundpfeilern seiner Plattform gemacht. Die Zertifizierung bietet Kundinnen und Kunden zusätzliche Sicherheit, dass sie bei der schnellen und großflächigen Einführung agentenbasierter KI darauf vertrauen können, dass die Plattformen von Poppulo auf einer möglichst soliden Grundlage aus verantwortungsvollen Praktiken und widerstandsfähigen Systemen basieren.

Diese ab sofort gültige unabhängige Zertifizierung unterstreicht Poppulos Engagement für eine verantwortungsvolle, vertrauenswürdige und transparente Entwicklung und Implementierung von künstlicher Intelligenz. Die Zertifizierung erfolgte nach einer strengen Prüfung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle, die bestätigte, dass die Praktiken von Poppulos in den Bereichen Unternehmensführung, Risikomanagement und Rechenschaftspflicht den höchsten internationalen Standards entsprechen.

In einer Zeit, in der Unternehmen zunehmend global agieren - darunter auch in Regionen mit einigen der weltweit strengsten KI-Vorschriften, wie der EU - gewährleistet diese Zertifizierung eine einheitliche und verantwortungsvolle KI-Governance, die Unternehmen Vertrauen in die Einbindung ihrer Mitarbeiter und Kunden gibt.

Ruth Fornell, CEO von Poppulo, äußert sich wie folgt dazu: "Da Unternehmen bei der Wahl ihrer Technologiepartner immer anspruchsvoller werden, stellen sie schwierige Fragen: Wie gehen Sie mit den Risiken der KI um? Wie sieht Ihr Governance-Kontrollrahmen aus? Können Sie das belegen?".

"Diese Zertifizierung ermöglicht es uns, diese Fragen fundiert zu beantworten. Und noch wichtiger ist, dass sie die Rolle von Poppulos bei der Unterstützung von IT-, HR- sowie Kommunikations- und Marketingteams stärkt, um Menschen, - sowohl Mitarbeiter als auch Kunden - zu begeistern und zu mobilisieren und gleichzeitig einheitliche, vertrauenswürdige Botschaften über alle Kommunikationsplattformen hinweg zu vermitteln", so Fornell.

Parallel zur Zertifizierung nach ISO 42001 beschleunigt Poppulo die Einführung einer neuen Reihe von agentenbasierten KI-Tools, die die Art und Weise verändern sollen, wie Unternehmen Kommunikation über Mitarbeiterkanäle und Digital Signage-Netzwerke erstellen und bereitstellen. Diese Agenten umfassen Analyze, das hyperpersonalisierte Einblicke und Empfehlungen liefert, sowie Create, ein Tool, mit dem Teams schnell hochwertige und markenkonforme Inhalte in großem Umfang erstellen können. Durch die Kombination dieser Tools - und weiterer, die bald zur agentenbasierten Suite hinzukommen werden - ermöglicht Poppulo Unternehmensteams, schneller zu agieren, intelligenter zu kommunizieren und Zielgruppen an jedem Kontaktpunkt effektiver anzusprechen.

Aufbauen auf dieser Dynamik hat Poppulo zudem leistungsstarke neue Funktionen in seine Mitarbeiterkommunikationsplattform integriert, darunter KI-gestützte E-Mail-Übersetzung und einen persönlichen KI-Assistenten, der sofortigen Zugriff auf Leistungskennzahlen, Kampagnenstrategien und Best Practices bietet. Diese Innovationen ermöglichen es den Kommunikationsteams, schnellere und datenbasierte Entscheidungen zu treffen, Arbeitsabläufe zu optimieren und zielgerichtetere sowie wirkungsvollere Botschaften an ein globales Publikum zu übermitteln.

"Diese Zertifizierung setzt einen neuen Maßstab für verantwortungsvolle KI im Bereich Mitarbeiterkommunikation und Digital Signage", so Chris Payne, Chief Information Security Officer bei Poppulo. "Für unsere Kunden bietet sie einen klaren, globalen Maßstab zur Bewertung der KI-Einsatzfähigkeit auf unseren Plattformen. Die Einhaltung der Zertifizierungsvorgaben erfordert kontinuierliche Verbesserung, regelmäßige Audits und Achtsamkeit angesichts neuer Governance-Herausforderungen. So kann sichergestellt werden, dass Unternehmen ihre Belegschaft verantwortungsvoll und effektiv einbinden und vertrauenswürdige Botschaften über alle Kanäle hinweg übermitteln können."

Mit dem Erhalt der ISO/IEC 42001:2023-Zertifizierung hat sich Poppulo als vertrauenswürdiger Marktführer für sichere, ethische und unternehmensgerechte KI-Lösungen im Bereich Mitarbeiterkommunikation und Digital Signage etabliert. Diese Anerkennung unterstützt Unternehmen dabei, ihre Mitarbeiter und Kunden zu erreichen und zu aktivieren, während sie gleichzeitig eine konsistente und wirkungsvolle Botschaft über alle Kanäle hinweg sicherstellen.

Über Poppulo

Poppulo ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Mitarbeiterkommunikation und Digital Signage für Unternehmen und unterstützt Organisationen dabei, ihre Belegschaft und Kunden durch wirkungsvolle Echtzeitbotschaften über verschiedene Kanäle hinweg zu vernetzen. Über 10.000 Unternehmen - darunter mehr als 40 der Fortune-100-Konzerne - vertrauen auf Poppulos Lösungen für Mitarbeiterkommunikation, die weltweit über 50 Millionen Menschen erreichen. Das Digital-Signage-Netzwerk erstreckt sich weltweit über mehr als 600.000 Bildschirme. Durch die Kombination datenbasierter Kommunikationsstrategien mit skalierbarer Signage-Technologie ermöglicht es Poppulo Unternehmen, die Mitarbeiterbindung zu stärken, das Kundenerlebnis zu verbessern und die betriebliche Effizienz zu steigern. Weitere Informationen finden Sie unter www.poppulo.com.

Kontakt:

Tim Vaughan

tvaughan@poppulo.com