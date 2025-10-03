Bitcoin-Kurs-Prognose: Alle Anzeichen deuten auf Bullenmarkt

Der Uptober hat begonnen und so wurden Bitcoin und andere Kryptowährungen wieder in die Höhe getrieben. Ob der Bullenmarkt wieder aufgenommen wurde und es der optimale Zeitpunkt für ein Investment ist, wollen wir in der folgenden Bitcoin-Kurs-Prognose näher analysieren.

Übersicht

BTC-Spot-Preis: 119.628 USD mit +2,07 über 24 Stunden

Crypto Fear & Greed Index: Gier mit 64 und +15 in 24 Stunden

BTC-Dominanz: 57,9 % und 0,4 % weniger in 24 Stunden

Altcoin Season Index: 68 mit Anstieg von 62 in 24 Stunden

Funding der BTC-Perps (Binance): +0,0095 % und leicht long übergewichtet

Open Interest der BTC-Perps: 41,63 Mrd. USD mit 24-Stunden-Anstieg um 0,095 Mrd. USD (0,23 %)

Bitcoin-ETFs: 676 Mio. USD Nettozuflüsse am 1. Oktober

Bitcoin-Treasuries: +121.830 BTC in 7 Tagen und +3,09 % des Bestandes

Liquidität: Globale Geldmenge M2 auf neuen Rekord von 22,2 Bio. USD, Chance im Oktober auf 25 Basispunkte bei 97,8 %

Liquiditätszonen: 121.295, 117.652 und 116.157 USD

US-Aktienmarkt: Steigend

US-Wirtschaftsdaten: heute bisher keine wichtigen Daten

Saisonalität: Uptober mit durchschnittlich 20,62 % und median 14,71 % (10 von 13 bullish)

Jetzt Kryptos mithilfe nützlicher Daten traden!

Aktuelle Situation für den Bitcoin-Kurs

Der heutige Handelstag war relativ ruhig und konnte den Optimismus des gestrigen Tages fortsetzen, da die Kryptoinvestoren anscheinend nur auf den Beginn des historisch bullischen Oktober gewartet haben.

Seitdem hat sich auch das Sentiment der Anleger wieder sprunghaft in den Bereich der Gier bewegt, wobei der Fear & Greed Index von CMC immer etwas hinterherhinkt. Ähnlich bullisch sehen alle wichtigen Daten für Bitcoin aus.

Unterstützung erhält er von dem breiten Krypto-Markt wie auch von den US-Aktien. Heute wurden praktisch keine wichtigen Wirtschaftsdaten veröffentlicht, sodass der Bullenmarkt von gestern fortgesetzt werden konnte. Charttechnisch können das 78,6er-Fibonacci-Level bei 120.641 USD und die Liquidität bei 121.295 USD noch einmal für Zugkraft sorgen.

Lediglich das Säbelraspeln zwischen den USA mit Europa und Russland könnte temporär das Sentiment belasten, insbesondere wenn die Reichweitenbeschränkungen der Fernstreckenraketen wie Tomahawks aufgehoben sowie die 3D-Satellitendaten des Geländes freigegeben werden, um damit tief in Russland anzugreifen.

Morgen werden noch einmal wichtige Wirtschaftsdaten in den USA veröffentlicht, welche den Bitcoin-Kurs bestimmen können. Dies sind der ISM Einkaufsmanagerindex, wobei vor allem auf Preise und Beschäftigung zu achten ist. Darüber hinaus werden die Auftragseingänge nähere Details über die Konjunktur geben.

Jetzt Kryptos intelligenter traden!

Bull Case

Kursbereich: 135.000 bis 180.000 USD

These: Uptober beginnt mit dovisher Geldpolitik und Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen mit Expansion der globalen Geldmenge M2 sowie ohne weitere Eskalationen in den ökonomischen und kinetischen Kriegen sowie ohne zu starke Rotation in die Altcoins.

Trigger: Mehrere Tage mit Volumen bei den Bitcoin-ETFs von mehr als 500 Mio. USD, minimal steigende Inflation, schwache Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsdaten in den USA, weitere Zinssenkungen im Oktober und Dezember sowie Adoption der BTC-L2s.

Risiken: Eskalation von Kriegen, Makroschocks und schwarzer Schwan

Base Case

Kursbereich: 107.430 bis 135.000 USD

These: Saisonale Unterstützung nimmt zu, aber aufgrund von bullischen und bärischen Wirtschaftsdaten sind die Mittelflüsse der ETFs nicht einheitlich, sodass bei Enthebelungen schnell wieder Gewinne aufgegeben werden. Dennoch ist mindestens mit einem leichten Aufwärtstrend zu rechnen.

Trigger: ETF-Nettozuflüsse von 0 bis 200 Mio. USD, uneinheitliche Wirtschaftsdaten, Saisonalität und Zinssenkungen

Bear Case

Kursbereich: 93.400 bis 107.430 USD

These: ETF-Abflüsse und Enthebelung mancher Krypto-Treasuries aufgrund zu hoher Inflationsdaten und zu positiver Wirtschaftsdaten oder eines Aktiencrashs aufgrund von Überbewertung oder einer Eskalation der Kriegsplätze.

Trigger: Mehrere Tage mit Abflüssen bei den Bitcoin-ETFs von 300 Mio. USD, hohe Inflationsdaten sowie starke Wirtschaft und soliderer Arbeitsmarkt, aber auch Revisionen

Jetzt Kryptos profitabler traden!

Bitcoin Hyper entwickelt Bitcoin zur Web3-Infrastruktur weiter

Die Bitcoin-Basischain ist technologisch Limitierungen wie nur rund 7 Transaktionen pro Sekunde, einer Verzögerungszeit von mindestens 10 Minuten und höheren Gebühren unterworfen. Dadurch wird noch nicht einmal ausreichend Leistung für P2P-Transfers geboten, weil allein Visa 65.000 TPS schafft. Deswegen wird BTC primär als passiver Wertspeicher genutzt.

Damit sich Bitcoin also wirklich zur führenden dezentralen Infrastruktur für eine Vielzahl von Sektoren entwickeln kann, denen in den nächsten fünf Jahren Marktgrößen von teilweise Billionen von US-Dollar prognostiziert werden, muss eine Ergänzung folgen. Genau diese stellt die schnellste Bitcoin-Layer-2 Bitcoin Hyper dar.

Sie verwendet die SVM (Solana Virtual Machine) als App-Layer und Bitcoin als Settlement-Layer. Somit werden die hervorragende Skalierbarkeit von Solana mit der Sicherheit und Liquidität von Bitcoin vereint. Dabei sind Transaktionen in wenigen Millisekunden, für unter 1 Cent und mit einer theoretisch unendlichen Bandbreite möglich.

Ein großer Vorteil ist dabei die einfache Migration für die große Solana-Entwicklercommunity. Somit kann schnell ein großes Angebot zur Verfügung gestellt werden. Dabei wird BTC die führende Rolle einnehmen, während der eigene HYPER-Coin das Ökosystem antreibt sowie für Gebühren, Staking und Governance genutzt wird.

Aufgrund der großen Bedeutung für Bitcoin konnte der Vorverkauf des HYPER-Token bisher schon 20,21 Mio. USD einnehmen. Interessierte können diese in der aktuellen Phase noch für weniger als 2 Tage für 0,013025 USD kaufen. Ebenso wird das Staking bereits zur Verfügung gestellt und zahlte eine dynamische Rendite von 59 % pro Jahr.

Jetzt Bitcoin Hyper besuchen!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.