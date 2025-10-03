Die Akquisition erschließt leistungsstarke Analysemöglichkeiten für Limited Partners, indem sie Investitionsdokumente und Fondsdaten in umsetzbare, KI-gestützte Erkenntnisse über ihr Portfolio an alternativen Anlagen und dessen Performance umwandelt.

Carta, die speziell für privates Kapital entwickelte Softwareplattform, gab heute die Übernahme von Accelex bekannt, einer KI-gestützten Plattform zur Datenautomatisierung, die sich auf alternative Anlagen für institutionelle Limited Partners (LPs) konzentriert. Die Akquisition unterstreicht das Engagement von Carta, seinem Netzwerk von mehr als 125.000 Limited Partners zu dienen, indem es eine unvergleichliche Klarheit über die Faktoren schafft, die die Performance von Portfolios mit alternativen Anlagen beeinflussen. Mit unserer neuen LP Portfolio Analytics Suite, die auf Accelex basiert, ermöglicht Carta institutionellen LPs die Automatisierung der Dokumentenerfassung, die Skalierung der Datenextraktion und die Beschleunigung der Portfolioanalyse für ihr gesamtes Portfolio aus verschiedenen Quellen.

"Institutionelle LPs sind das Herzstück des Netzwerks von Carta. Die Integration von Accelex bringt uns unserer Vision einer vernetzten, transparenten Plattform näher, auf der LPs, GPs und Portfoliounternehmen von gemeinsam genutzten Daten und einer nahtlosen Berichterstattung profitieren", so Henry Ward, Chief Executive Officer von Carta. "LPs brauchen nicht nur Daten sie brauchen umsetzbare Analysen. Mit Accelex erhalten Kapitalanleger sofortigen Einblick in die Renditetreiber ihrer alternativen Portfolios und können so intelligentere und schnellere Entscheidungen treffen, die auf strukturierten, auditfähigen Informationen basieren."

LPs waren in der Vergangenheit mit ineffizienter Datenerfassung, fehleranfälligen manuellen Prozessen und unzusammenhängender Berichterstattung konfrontiert insbesondere bei alternativen Anlagen wie Private Equity und Risikokapital. Durch die Kombination der vernetzten Plattform von Carta mit der KI-gestützten LP-Portfolioanalyse von Accelex erleben LPs eine neue Ära der Automatisierung und Zuverlässigkeit mit Funktionen wie:

Automatisierte Dokumentenerfassung und KPI-Extraktion , einschließlich Investorenportalen, E-Mails und Dokumentenübertragungstools das spart Analysten jede Woche viele Stunden Arbeit und kann sogar Daten aus unstrukturierten Dateien zugänglich machen.

, einschließlich Investorenportalen, E-Mails und Dokumentenübertragungstools das spart Analysten jede Woche viele Stunden Arbeit und kann sogar Daten aus unstrukturierten Dateien zugänglich machen. KI-gestützte Genauigkeit , die menschliche Fehler eliminiert, Unregelmäßigkeiten zur Überprüfung kennzeichnet und strukturierte, überprüfbare Ergebnisse liefert.

, die menschliche Fehler eliminiert, Unregelmäßigkeiten zur Überprüfung kennzeichnet und strukturierte, überprüfbare Ergebnisse liefert. Anpassbare Workflows und ein vollständiges Audit-Protokoll , durch die sichergestellt wird, dass die Datenextraktion zu den internen Prozessen des jeweiligen LPs passt und gleichzeitig eine sofortige Rückverfolgung zur Quelle ermöglicht wird.

, durch die sichergestellt wird, dass die Datenextraktion zu den internen Prozessen des jeweiligen LPs passt und gleichzeitig eine sofortige Rückverfolgung zur Quelle ermöglicht wird. Analysebereite Dashboards, die KPIs wie IRR, MOIC und EBITDA hervorheben und Portfolio-Durchsichten, Risikoanalysen und Kohortenvergleiche unterstützen.

Accelex hat sich das Vertrauen einiger der anspruchsvollsten Kapitalanleger weltweit erworben, indem es Transparenz und Analysen auf Asset-Ebene für die komplexesten Portfolios der Branche bereitstellt. Ihre besondere Fähigkeit, Daten vom Portfoliounternehmen bis zum Asset Allocator zu integrieren, stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Datenkonnektivität dar eine willkommene Ergänzung, da traditionelle Fondsverwalter und Plattformen nach wie vor auf manuelle Prozesse angewiesen sind.

"Der Beitritt zu Carta stellt für Accelex ein spannendes neues Kapitel dar", sagte Franck Vialaron, Chief Executive Officer und Gründer von Accelex. "Von Anfang an war es unsere Mission, Investoren mit den Tools und Erkenntnissen auszustatten, die sie benötigen, um komplexe Sachverhalte zu bewältigen, fundierte Entscheidungen zu treffen und ihre Anlageziele zu erreichen. Mit Carta können wir diese Mission nun weiter vorantreiben und einen noch größeren Mehrwert bieten, damit unsere Kunden nicht nur mit dem Markt Schritt halten, sondern ihm sogar voraus sind."

In den kommenden Monaten wird die Technologie von Accelex vollständig in das Ökosystem von Carta integriert. Dabei wird eine nahtlose Migration für bestehende Accelex-Kunden gewährleistet und gleichzeitig ein sofortiger, sicherer Zugriff auf die Fondsverwaltungsplattform, Steuerlösungen und den erstklassigen Support von Carta ermöglicht. So profitieren LPs von einer vernetzten Berichterstattung und Workflow-Automatisierung für alle ihre alternativen Allokationen und erhalten einen echten 360°-Überblick über ihr Portfolio, der sowohl auf Carta verwaltete als auch außerhalb von Carta verwaltete Assets umfasst.

Weitere Informationen finden Sie im Blog carta.com/blog/accelex-acquisition.

