Stefanini Group, ein globales Technologieunternehmen, das sich auf Lösungen für die digitale Transformation und KI spezialisiert, gab heute bekannt, dass es von Whitelane in der Schweizer IT-Sourcing-Studie 2025 mit dem Titel "Exceptional Performer" in den Kategorien "General Customer Satisfaction" und "Workplace Services" ausgezeichnet wurde.

Stefanini nahm in diesem Jahr erstmals an der Studie teil. Das Unternehmen erzielte mit 85 die höchste Gesamtzufriedenheit, verglichen mit dem Branchendurchschnitt von 78 %, und belegte unter Berücksichtigung mehrerer wichtiger Leistungsindikatoren (KPIs) auch den ersten Platz im Bereich Workplace Services (83 gegenüber dem Branchendurchschnitt von 79 ).

"Alle KPI-Werte von Stefanini sind hervorragend, aber das Account Management ist wirklich herausragend (94 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 79 %). Dieser KPI bewertet, wie Stefanini die Beziehung zu seinen Kunden aus strategischer und kommerzieller Sicht managt und neue Bereiche für Zusammenarbeit und Verbesserung identifiziert", sagte Jef Loos, Forschungsleiter Europa bei Whitelane.

"Das Ranking von Whitelane Research spiegelt die Werte von Stefanini wider und unterstreicht die Bedeutung der Kundenzufriedenheit für unser Unternehmen", sagte Farlei Kothe, Chief Executive Officer von Stefanini für Nordamerika, Europa und den asiatisch-pazifischen Raum. "Die Anerkennung unserer Bemühungen für unsere Kunden und die Tatsache, dass keiner unserer Kunden im Bereich Workplace Services in der Schweiz unzufrieden ist, bestärkt uns in unserem Engagement für Qualität und motiviert Stefanini, noch weiter zu gehen."

Whitelane Research ist eine unabhängige Organisation, die sich auf IT-Sourcing-Forschung in ganz Europa spezialisiert hat. Die Schweizer IT-Sourcing-Studie 2025 bewertet mehr als 400 einzelne IT-Sourcing-Beziehungen und 550 Cloud-Plattform-Beziehungen. Die Studie basiert auf dem Feedback von fast 170 Unternehmen mit den größten IT-Ausgaben des Landes. Die vollständigen Umfrageergebnisse finden Sie unter: https://whitelane.com/switzerland-2025/

Über die Stefanini Group

Stefanini ist ein globales Technologie-Beratungsunternehmen, das eine breite Palette von Lösungen mit einem ko-kreativen Ansatz und einem stetigen Fokus auf die Erzielung von Ergebnissen anbietet. Das Unternehmen unterstützt Organisationen bei ihrer digitalen Transformation und beim Erreichen operativer Exzellenz. Mit einem vollständig KI-gestützten Portfolio vereint die Stefanini Group ihr breites Angebot in sieben Geschäftsbereichen: Technologie, Cyber, Daten und Analysen, Finanztechnologie, Betrieb, Marketing und Fertigung.

Über Whitelane Research

Unvergleichliche Erkenntnisse über die Performance von IT-Serviceprovidern in Europa

Whitelane Research ist ein führendes unabhängiges Forschungsunternehmen, das sich auf die IT-Beschaffung in Europa spezialisiert hat. Unsere renommierten Studien umfassen mehr als 2.300 Kundenunternehmen, die jährlich über 6.000 IT-Beschaffungsbeziehungen bewerten. Mit mehr als 500 ausführlichen Interviews mit IT-Führungskräften, die jedes Jahr durchgeführt werden, ist Whitelane Research die maßgebliche Autorität, wenn es darum geht, die leistungsstärksten Dienstleister in Europa zu bestimmen.

Weitere Informationen zu Whitelane Research finden Sie unter www.whitelane.com.

