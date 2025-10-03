Nickel dreht…: Finanziert, priorisiert, bereit: Warum 2027 zum Schlüsseljahr für groß gedachte Nickelprojekte wird!

Anzeige / Werbung

Während der Nickelpreis nahe am Kostenboden kratzt, verschiebt sich im Hintergrund das Kräfteverhältnis: Indonesien zieht die Zügel an, einzelne Minen stehen still und die Philippinen laufen in die Regenzeit.

als wäre das nicht alles schon genug, nutzt China die Lage, um strategische Reserven aufzubauen. Parallel frisst sich LFP zwar weiter in den Batteriemix, doch genau diese vermeintliche Schwäche birgt Sprengkraft. Schon kleine Angebotsdellen können bei diesen Niveaus eine überproportionale Preisreaktion auslösen. Für Investoren zählt jetzt vor allem eins: skalierbare, kosteneffiziente Sulfid-Tonnen in einer sicheren Jurisdiktion. Genau hier setzt Canada Nickel (WKN: A2P0XC) an. Das Unternehmen positioniert sich als künftiger Schlüssellieferant für die westliche Wertschöpfungskette: groß gedacht, effizient geplant, mit klarer Industrie-Logik. Wenn der Markt vom Tal aus dreht, werden Projekte mit Größe, Skalierbarkeit und Verlässlichkeit die Gewinner sein. Und Canada Nickel (WKN: A2P0XC) ist genau dafür aufgebaut.

Perfekt platziert im lukrativen Nickelmarkt der großen Möglichkeiten!

Mit seinem Power-Portfolio inmitten des aufstrebenden "Timmins-Distrikts' hat sich Canada Nickel (WKN: A2P0XC) eine Entwicklungsbasis geschaffen, die kaum vielversprechender sein könnte. Die jüngsten Ressourcenschätzungen für die Gebiete "Mann Central' und "Texmont', die äußerst erfolgreichen Finanzierungsrunden sowie die ESG-Pionierleistungen untermauern diese Position eindrucksvoll. Dazu kommt: "Reid' liefert inzwischen Kilometer lange Abschnitte konsistenter Nickelmineralisierung und besitzt eine geophysikalische Ausdehnung von mehr als dem Doppelten vom ohnehin schon riesigen "Crawford'-Projekt von Canada Nickel (WKN: A2P0XC) - ein absolut starkes Indiz für "Distrikt'-Potenzial und zusätzliche Entwicklungsoptionen.

Nicht zuletzt zählt Canada Nickels (WKN: A2P0XC) "Crawford' zu den fünf von Ontario als strategisch ausgezeichneten Projekten für kritische Mineralien was den Zugang zu Fördermitteln (u. a. Critical Minerals Processing Fund über 500 Mio. CAD) sowie weiteren Darlehen/Zuschüssen im Umfang von ~3,1 Mrd. CAD öffnet.

Wie man Privatplatzierungen maximal erfolgreich abschließt, hat Canada Nickel (WKN: A2P0XC) mit einem Bruttoerlös von satten rund 19,4 Mio. CAD eindrucksvoll gezeigt. Davon nämlich stammten 13 Mio. CAD aus einer vermittelten Privatplatzierung ("Brokered Private Placement') von etwa 15,3 Mio. Einheiten (1 Stammaktie und ½ Warrant) zu je 0,85 CAD. Weitere 4,5 Mio. CAD wurden aus einer nicht vermittelten Privatplatzierung ("Non-Brokered Private Placement') für rund 4,25 Mio. "Flow-through'-Aktien zu jeweils 1,06 CAD eingesammelt.

Hinzu kommen etwas mehr als 1,87 Mio. CAD, die durch die Ausübung des anteiligen Beteiligungsrechts für etwas mehr als 2,2 Mio. Einheiten durch Canada Nickels Ankerinvestor Agnico Eagle in die Kassen des kanadischen Nickel-Durchstarters gespült wurden.

Alles in allem ist Canada Nickel (WKN: A2P0XC) damit finanziell hervorragend aufgestellt, um sein Weltklasse-Nickelprojekt "Crawford' als voraussichtlich weltweit drittgrößten Nickel-Sulfid-Betrieb über die gesamte Minenlebensdauer von 41 Jahren noch entschlossener weiterzuentwickeln - mit Fokus auf die erste Nickel-Produktion im Jahr 2027.

Im Timmins-Nickel-Distrikt auf Ressourcen-Rekordkurs!

Mit der Ressourcenschätzung für "Mann West' Anfang Juni setzte Canada Nickel (WKN: A2P0XC) ein weiteres Ausrufezeichen in Sachen rekordverdächtige Nickelvorkommen im hochgradigen "Timmins'-Distrikt.

Unterm Strich stehen dort nun phänomenale 0,4 Mrd. t für 0,95 Mio. t Nickel mit einem Nickelgehalt von 0,23% in der Kategorie "Angezeigt', neben 397.000 Unzen Palladium und Platin in der gleichen Kategorie. Dazugesellen sich noch satte 0,6 Mrd. t Erz für 1,31 Mio. t Nickel mit 0,22% Ni in der Kategorie "Abgeleitet', inklusive 593.000 Unzen Palladium und Platin.

Mit den veröffentlichten Schätzungen für "Mann Central' und "Texmont' kamen die Ressourcenschätzungen Nummer 5 und 6 hinzu - und auch diese haben es gewaltig in sich:

"Mann Central': 236,7 Mio. t @ 0,22% Ni = 0,52 Mio. t Nickel ("Angezeigt') sowie 543,2 Mio. t @ 0,21% Ni = 1,15 Mio. t Nickel ("Abgeleitet').

"Texmont': 34,6 Mio. t @ 0,27% Ni = 97.700 t Nickel ("Angezeigt') sowie 57,7 Mio. t @ 0,22% Ni = 143.900 t Nickel ("Abgeleitet').

Weiterhin könnte das nächste Explorationsziel innerhalb des aktuellen Schätzungsbereichs - aber außerhalb des aktuellen Mineralressourcenschätzungsgebiets - weitere 0,6 bis 2,0 Mrd. t mit 0,19-0,21% Ni beisteuern.

Nach aktuell sechs veröffentlichten Mineralressourcenschätzungen sitzt Canada Nickel (WKN: A2P0XC) damit nun auf 3,92 Mrd. t Erz in der "Angezeigten'-Kategorie mit 0,24% Ni und 4,23 Mrd. t Erz in der "Abgeleiteten'-Kategorie mit 0,22% Ni.

Wohlgemerkt: Für dieses Jahr stehen noch bis zu drei weitere Ressourcenschätzungen geplant, nämlich für "Bannockburn' sowie "Midlothian' und "Nesbitt'.

Regional-Update "Reid' - Mehr als 1 km Nickelmineralisierung bestätigt!

"Reid' liegt rund 39 km nordwestlich von "Timmins' und ist ein großes serpentinisiertes ultramafisches Gebiet mit geophysikalischer Ausdehnung, die mehr als doppelt so groß wie "Crawford' ist (Zielgebiet rund 3,9 km², insgesamt ca. 2,5 x "Crawford'). Ein "Infill- und Erweiterungs'-Bohrprogramm mit 28 Bohrlöchern in den ersten beiden Quartalen dieses Jahres hat die Dimensionen eindrucksvoll untermauert.

Die Highlights der jüngsten Bohrergebnisse:

Längster Abschnitt bei "Reid' bislang: 1.018 m mit 0,28% Ni in Bohrloch REI25-82 - inklusive höhergradiger Zonen wie 0,36% Ni über 97 m und 0,42% Ni über 45 m; lokale Spitzen bis 0,50% Ni über 10,5 m. Der Abschnitt erstreckt sich ~300 m unterhalb der aktuellen Ressource.

Flachere, höhergradige Mineralisierung mit 0,31% Ni über 194 m, inkl. 0,41% Ni über 34,5 m unmittelbar unter der Deckschicht unter anderem in den Bohrlöchern REI25-82, REI25-89, die in der westlichen Hälfte des Zielkörpers gebohrt wurden.

Auffüllung/Erweiterung der bekannten Nickelmineralisierung um 200-300 m nach Norden, Westen und Süden.

Katalysator: Eine aktualisierte Mineralressource für "Reid' ist bis Ende 2025 vorgesehen.

Technischer Rahmen & QA/QC (Kurzüberblick): Probenahme nach NI 43-101, Analytik bei Actlabs Timmins bzw. SGS Burnaby (ISO/IEC 17025). Standards/Blanks in ca. 3 QA/QC-Proben je 20 Kernproben sichern die Datenqualität ab.

NEU: Regional-Update "Midlothian' - 449 m @ 0,29% Ni, inkl. 396 m @ 0,30% Ni!

Gewaltige HIGHLIGHTS: Der ~400 m -Abschnitt mit 0,30% Ni ist gigantisch - er kombiniert Kontinuität, Grad und Länge auf einem Niveau, das in ultramafischen Nickel-Systemen selten erreicht wird.

Die starken Bohrergebnisse im Überblick:

MID25-18A: 0,29% Ni über 449,1 m inkl. 0,30% Ni über 396,0 m und 0,36% Ni über 10,5 m- der bislang konstant hochgradigste Langabschnitt über alle 18 bebohrten Konzessionsgebiete.

MID25-17A: 0,30% Ni über 330,0 m zuzüglich 0,30% Ni über 18,7 m ab 5,3 m Tiefe, direkt unter der Deckschicht.

MID25-19: 0,29% Ni über 378,6 m inkl. 0,30% Ni über 340,5 m.

Diese jüngsten Bohrungen haben den bekannten nickelhaltigen Körper in "Midlothian' in Richtung Süden um bis zu 300 m vergrößert. Das geophysikalische Ziel misst insgesamt etwa 2,7 km in der Länge und 0,4 bis 0,9 km in der Breite - ein Fußabdruck von rund 1,7 km² und damit sogar schon etwas größer als "Crawford' (1,5 km²).

Die Mineralisierung beginnt sehr flach, bereits in nicht einmal 7 m Tiefe, und das Gebiet ist ganzjährig per Straße erreichbar. Beides spricht für kurze Vorbereitungszeiten und tendenziell geringere Investitions- und Betriebskosten je Tonne ("kapital-effiziente Tonnen").

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) plant bis Ende 2025 eine erste offizielle Ressourcenschätzung für "Midlothian', sodass Größe und Qualität bald belastbar quantifiziert werden. Eigentumsseitig ist "Midlothian' derzeit eine JV-Liegenschaft (Canadian Gold Miner & Laurion); Canada Nickel besitzt jedoch ein "Earn-in' und kann bis Ende 2025 100% übernehmen - es stehen noch 400.000,- Dollar sowie die Ausgabe von 140.000 Aktien aus.

"Midlothian' wird größer, ist flach, logistisch gut zugänglich und bekommt schon zeitnah eine eigene Ressourcenschätzung - und kann zudem vollständig in den Besitz von Canada Nickel übergehen. Das macht das Projekt zu einem potenziell sehr kosteneffizienten Wachstumstreiber neben "Crawford'.

Vorreiter auch in Sachen Nachhaltigkeit!

Parallel zu seinem Rekordkurs in Sachen Ressourcen setzt Canada Nickel (WKN: A2P0XC) auch beim Thema Nachhaltigkeit Maßstäbe. Highlights der 2024er-"ESG'-Ausgabe:

Wegweisende Verträge mit den First Nations Flying Post, Matachewan und Mattagami - die indigene Führungsrolle beim Infrastruktur-Bau für "Crawford' ist gesichert.

20 Mio. CAD Investition der Taykwa Tagamou Nation ("TTN') in Elektro-Infrastruktur & grünen Strom für Crawford - inklusive Direktoren-Sitz im Board von Canada Nickel.

"IPT'-Karbonatisierung bestätigt: Potenzial für die dauerhafte Speicherung von bis zu 1,5 Mio. t CO2/Jahr - "Crawford' zählt damit zu den größten geplanten Kohlenstoffsenken Nordamerikas.

Wasserverbrauch sehr niedrig, dank Recycling, Nachverfolgung und Durchflussmessung von 0,48 auf 0,38 m³/Bohrmeter gesenkt - trotz +464% mehr Bohrmeter.

Fazit:

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) ist mit seiner Börsenbewertung im niedrigen dreistelligen Millionen-CAD-Bereich massiv unterbewertet. Größe und Qualität des Projektportfolios, die "ESG'-Führung, die starke Investorenbasis (u. a. Agnico Eagle, Anglo American, Samsung SDI, TTN) sowie die sichtbare Katalysator-Pipeline sprechen für erhebliches Aufwertungspotenzial, taktisch ("Reid'- und "Midlothian'-Ressourcenschätzung bis Jahresende) wie strategisch ("Crawford'-Entwicklung Richtung Produktion 2027).

Wer an strukturell steigenden Nickelbedarf durch E-Mobilität und Edelstahl glaubt, findet bei Canada Nickel (WKN: A2P0XC) eine skalierbare, "ESG'-starke und finanziell solide Wachstumsstory, die jetzt noch durch das "Midlothian'-Regional-Update mit dem gigantischen ~400 m Abschnitt und dem bevorstehenden Ressourcen-Upgrade zusätzlich befeuert wird.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Canada Nickel, Canada Nickel Pressemeldungen vom 15.07.bis 26.09. eigener Research und Berechnungen. Intro-Bild stock.adobe.com

Wesentliche Risiken: Preis/FX-Volatilität; Finanzierungsprobleme, AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt

