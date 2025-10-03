Oft sind sie ein Racheakt nach zerbrochenen Beziehungen oder Kündigungen. Anonyme Anzeigen beim Finanzamt, mit denen Bürgern oder Firmen Steuerhinterziehung unterstellt wird. Nun hat der Bundesfinanzhof entschieden, welche Auskunftsansprüche die Betroffenen haben Der konkrete Fall Im Streitfall nahm das Finanzamt eine anonyme Anzeige zum Anlass, um bei der Klägerin, die einen Gastronomiebetrieb führte, eine sogenannte Kassen-Nachschau nach Paragraf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
