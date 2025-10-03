© Foto: Bastian - Caro / BastianTrotz des heutigen Feiertags wird an den wichtigsten deutschen Börsenplätzen weiter gehandelt. Die Handelseiten sind an den meisten deutschen Börsenplätzen normal, nur an einigen sind sie verkürzt. Die Übersicht. Börsenfeiertage fallen nicht immer mit gesetzlichen Feiertagen, wie dem Tag der Deutschen Einheit, zusammen. Heute ist in Deutschland kein Börsenfeiertag, allerdings sind die Handelszeiten an einigen Börsen heute verkürzt. Hier die Übersicht: Xetra: 9:00 - 17:30 Uhr Börse Frankfurt: 8:00 - 17:30 Tradegate: 7:30 - 20:00 Uhr (verkürzt) Börse Stuttgart: 7:30 - 22:00 Uhr Börse Hamburg: 8:00 - 20:00 Uhr (verkürzt) LS Exchange: 07:30 - 23:00 Uhr Börse Hannover: 8:00 - 20:00 Uhr …Den vollständigen Artikel lesen ...
