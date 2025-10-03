ALSO Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Emmen, Schweiz, 3. Oktober 2025 PRESSEMITTEILUNG





ALSO richtet Konzernleitung neu aus

Schnellere Entscheidungswege zur Erhöhung der Schlagkraft



Die Konzernleitung der ALSO Holding AG (SIX: ALSN) wird von acht auf vier Mitglieder angepasst: Wolfgang Krainz leitet als CEO das Management-Team der Gruppe und wird neben der Weiterführung der strategischen Frameworks das in Deutschland eingeführte Vertriebsmonitoring in alle Regionen einbringen.

Andreas Kuhn als CFO wird neben seiner Leitung des Finanzbereichs die erfolgreiche Net Working Capital-Steuerung zur weiteren Optimierung des ROCE fortführen.

Thomas Meyerhans wird als COO das bereits bewährte Effizienzsteigerungs-Programm künftig insbesondere in den Bereichen HR und Logistik auch durch den verstärkten Einsatz von AI weiter vorantreiben.

Jan Bogdanovich hat den ALSO Cloud Marketplace mit grossem Erfolg vorangetrieben und konzentriert sich künftig als CTO auf den beschleunigten Ausbau der weiteren innovativen digitalen Plattformen (AI, Cybersecurity, IoT, Gaming, etc.). Durch diese Anpassung werden Abläufe optimiert und Entscheidungen beschleunigt. Damit wird gewährleistet, dass die Konzernleitung die Corporate Steuerung effizient wahrnimmt und die Landesgesellschaften schneller und flexibel auf Markt- und Kundenbedürfnisse reagieren können.





ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) ist der grösste Europäische Technologie-Provider für die ITK-Industrie, derzeit tätig in 31 Ländern Europas sowie in zahlreichen weiteren Ländern weltweit über PaaS-Partner. Das ALSO Ökosystem umfasst ein Gesamt-Potenzial von mehr als135 000 Resellern, denen wir Hardware, Software und IT-Services von mehr als 800 Vendoren in über 1 570 Produkt-Kategorien anbieten. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft stellt das Unternehmen dabei alle Leistungen von der Bereitstellung bis zur Wiederaufbereitung aus einer Hand zur Verfügung. Die Geschäftstätigkeit umfasst die Bereiche Supply, Solutions und Service. Supply umfasst das transaktionale Angebot an Hard- und Software. Solutions unterstützt Kunden bei der Entwicklung massgeschneiderter IT-Lösungen. Subskriptions-basierte Cloud-Angebote sowie digital Plattformen für IoT, Cybersecurity, Virtualisierung und KI stehen im Zentrum des Service-Bereichs. Hauptaktionär ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland. Weitere Informationen unter: https://also.com .



Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Investment- und Beratungshaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe investiert Eigenkapital in "Special Opportunities" mit Fokus auf mittelständische Unternehmen und Spin-Offs sowie strategisch in Buy & Build-Transaktionen. Mit der Leitidee "Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst" gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group sind an langfristig orientierten Megatrends ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter: https://droege-group.com .



