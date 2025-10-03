Anzeige
Mehr »
Freitag, 03.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Starkes Upside-Potenzial: Wachstumsstory mit starken Gehalten und großem Explorationspotenzial
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
03.10.2025 07:09 Uhr
238 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Tokio mit Zinshoffnung sehr fest

DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Tokio mit Zinshoffnung sehr fest

DOW JONES--Uneinheitlich zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien am Freitag, wobei leicht positive Vorgaben der US-Börsen übergeordnet das Sentiment stützen. In Tokio erhalten die Aktienkurse zusätzlichen Rückenwind von als taubenhaft interpretierten Aussagen des japanischen Notenbankchefs. Dagegen belasten in Hongkong Kursverluste der am Vortag stark gesuchten Aktien von Elektroautoherstellern. In Shanghai und Soul ruht der Börsenhandel feiertagsbedingt.

Der Nikkei-225-Index steigt in Tokio um 1,6 Prozent. Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda, hatte in einer Rede zwar die Bereitschaft der Notenbank zu Zinserhöhungen bekräftigt, aber auch Zurückhaltung angesichts der Belastung der heimischen Unternehmen durch die US-Zollpolitik durchklingen lassen. Der Yen gibt daraufhin zum Dollar etwas nach, was vor allem Aktien exportorientierter japanischer Unternehmen stützt. Im Blick steht auch die am Wochenende anstehende Wahl des neuen japanischen Ministerpräsidenten durch die Regierungspartei LDP, nachdem der bisherige Amtsinhaber Shigeru Ishiba im September seinen Rücktritt erklärt hat.

In Hongkong fällt der Hang-Seng-Index um 0,9 Prozent. Anleger trennen sich von den Aktien chinesischer Hersteller von Elektrofahrzeugen, die am Donnerstag von den eigenen, guten Absatzzahlen profitiert hatten. Am Freitag folgt der Sektor den Aktien von Tesla nach unten. Der US-Hersteller hatte zwar einen Rekordabsatz vermeldet und die Erwartungen des Markts übertroffen, doch war dies einem Sondereffekt geschuldet. In den USA lief nämlich eine Steuervergünstigung für Elektrofahrzeuge aus. In Hongkong verbilligen sich Geely um 2,8 Prozent, Nio um 2 Prozent und Xpeng um 3,9 Prozent. 

=== 
Index (Börse)      zuletzt    +/- %    % YTD     Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney)  8.984,90    +0,4%    +8,4%     08:00 
Nikkei-225 (Tokio)   45.670,25    +1,6%   +11,7%     08:30 
Kospi (Seoul)      Feiertag         +47,9%     08:30 
Shanghai-Comp.     Feiertag         +15,8%     09:00 
Hang-Seng (Hongk.)   27.049,70    -0,9%   +33,9%     10:00 
 
DEVISEN         zuletzt    +/- %    00:00 Do, 9:15 Uhr  % YTD 
EUR/USD          1,1723     0,0   1,1718    1,1752 +13,3% 
EUR/JPY          173,14     0,4   172,53    172,87  +5,9% 
EUR/GBP          0,8722     0,0   0,8718    0,8707  +5,2% 
GBP/USD          1,3440     0,0   1,3440    1,3498  +7,7% 
USD/JPY          147,69     0,3   147,23    147,10  -6,5% 
USD/KRW         1.407,91     0,1  1.406,44   1.401,45  -4,9% 
USD/CNY          7,1194     0,1   7,1146    7,1147  -1,4% 
USD/CNH          7,1375     0,1   7,1338    7,1330  -2,8% 
USD/HKD          7,7814    -0,0   7,7826    7,7802  +0,2% 
AUD/USD          0,6596     0,0   0,6594    0,6621  +6,9% 
NZD/USD          0,5818    -0,0   0,5818    0,5841  +3,9% 
BTC/USD        120.239,00     0,0 120.231,05  118.713,35 +24,2% 
 
ROHOEL          zuletzt VT-Schluss    +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex         60,53    60,16    +0,6%     +0,37 -13,9% 
Brent/ICE         67,06    67,02    +0,1%     +0,04 -12,5% 
 
METALLE         zuletzt   Vortag    +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold          3.844,26  3.856,51    -0,3%    -12,25 +47,3% 
Silber           46,86   46,9995    -0,3%     -0,14 +63,6% 
Platin         1.334,67  1.342,59    -0,6%     -7,92 +51,9% 
Kupfer           4,96    4,95    +0,2%     +0,01 +20,7% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/thl

(END) Dow Jones Newswires

October 03, 2025 00:38 ET (04:38 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Epische Goldpreisrallye
Der Goldpreis hat ein neues Rekordhoch überschritten. Die Marke von 3.500 US-Dollar ist gefallen, und selbst 4.000 US-Dollar erscheinen nur noch als Zwischenziel.

Die Rallye wird von mehreren Faktoren gleichzeitig getrieben:
  • · massive Käufe durch Noten- und Zentralbanken
  • · Kapitalflucht in sichere Häfen
  • · hohe Nachfrage nach physisch besicherten Gold-ETFs
  • · geopolitische Unsicherheit und Inflationssorgen

Die Aktienkurse vieler Goldproduzenten und Explorer sind in den vergangenen Wochen regelrecht explodiert.

Doch es gibt noch Titel, die Nachholpotenzial besitzen. In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Goldaktien jetzt besonders aussichtsreich sind und warum der Aufwärtstrend noch lange nicht vorbei sein dürfte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter und profitieren Sie von der historischen Gold-Hausse.

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.