MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Tokio mit Zinshoffnung sehr fest

DOW JONES--Uneinheitlich zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien am Freitag, wobei leicht positive Vorgaben der US-Börsen übergeordnet das Sentiment stützen. In Tokio erhalten die Aktienkurse zusätzlichen Rückenwind von als taubenhaft interpretierten Aussagen des japanischen Notenbankchefs. Dagegen belasten in Hongkong Kursverluste der am Vortag stark gesuchten Aktien von Elektroautoherstellern. In Shanghai und Soul ruht der Börsenhandel feiertagsbedingt.

Der Nikkei-225-Index steigt in Tokio um 1,6 Prozent. Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda, hatte in einer Rede zwar die Bereitschaft der Notenbank zu Zinserhöhungen bekräftigt, aber auch Zurückhaltung angesichts der Belastung der heimischen Unternehmen durch die US-Zollpolitik durchklingen lassen. Der Yen gibt daraufhin zum Dollar etwas nach, was vor allem Aktien exportorientierter japanischer Unternehmen stützt. Im Blick steht auch die am Wochenende anstehende Wahl des neuen japanischen Ministerpräsidenten durch die Regierungspartei LDP, nachdem der bisherige Amtsinhaber Shigeru Ishiba im September seinen Rücktritt erklärt hat.

In Hongkong fällt der Hang-Seng-Index um 0,9 Prozent. Anleger trennen sich von den Aktien chinesischer Hersteller von Elektrofahrzeugen, die am Donnerstag von den eigenen, guten Absatzzahlen profitiert hatten. Am Freitag folgt der Sektor den Aktien von Tesla nach unten. Der US-Hersteller hatte zwar einen Rekordabsatz vermeldet und die Erwartungen des Markts übertroffen, doch war dies einem Sondereffekt geschuldet. In den USA lief nämlich eine Steuervergünstigung für Elektrofahrzeuge aus. In Hongkong verbilligen sich Geely um 2,8 Prozent, Nio um 2 Prozent und Xpeng um 3,9 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.984,90 +0,4% +8,4% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 45.670,25 +1,6% +11,7% 08:30 Kospi (Seoul) Feiertag +47,9% 08:30 Shanghai-Comp. Feiertag +15,8% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.049,70 -0,9% +33,9% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1723 0,0 1,1718 1,1752 +13,3% EUR/JPY 173,14 0,4 172,53 172,87 +5,9% EUR/GBP 0,8722 0,0 0,8718 0,8707 +5,2% GBP/USD 1,3440 0,0 1,3440 1,3498 +7,7% USD/JPY 147,69 0,3 147,23 147,10 -6,5% USD/KRW 1.407,91 0,1 1.406,44 1.401,45 -4,9% USD/CNY 7,1194 0,1 7,1146 7,1147 -1,4% USD/CNH 7,1375 0,1 7,1338 7,1330 -2,8% USD/HKD 7,7814 -0,0 7,7826 7,7802 +0,2% AUD/USD 0,6596 0,0 0,6594 0,6621 +6,9% NZD/USD 0,5818 -0,0 0,5818 0,5841 +3,9% BTC/USD 120.239,00 0,0 120.231,05 118.713,35 +24,2% ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,53 60,16 +0,6% +0,37 -13,9% Brent/ICE 67,06 67,02 +0,1% +0,04 -12,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.844,26 3.856,51 -0,3% -12,25 +47,3% Silber 46,86 46,9995 -0,3% -0,14 +63,6% Platin 1.334,67 1.342,59 -0,6% -7,92 +51,9% Kupfer 4,96 4,95 +0,2% +0,01 +20,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

October 03, 2025 00:38 ET (04:38 GMT)

