NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kering von 195 auf 260 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktien des Luxusgüterherstellers seien vom Jahrestief aus deutlich nach oben gerannt, dabei werde der Quartalsbericht wohl durchwachsen ausfallen, schrieb James Grzinic am Donnerstag in seinem Kommentar. Er rechnet mit einem Umsatzrückgang auf vergleichbarer Basis um rund neun Prozent und ist damit noch etwas skeptischer als der Konsens. Auf aktuellem Bewertungsniveau würden die Erfolgschancen des Turnarounds nicht mehr wirklich attraktiv angeboten./rob/ag/zb



