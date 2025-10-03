VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 03
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-10-02
|NL0009272749
|3988777.000
|383517187.11
|96.1491
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-10-02
|NL0009272772
|513000.000
|37372775.13
|72.8514
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-10-02
|NL0009272780
|360000.000
|30310896.52
|84.1969
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-10-02
|NL0009690239
|8210404.000
|310793908.47
|37.8537
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-10-02
|NL0009690247
|2598390.000
|44760270.79
|17.2262
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-10-02
|NL0009690254
|2426537.000
|30139268.04
|12.4207
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-10-02
|NL0010273801
|2681000.000
|51213860.15
|19.1025
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-10-02
|NL0010731816
|808000.000
|68723908.59
|85.0543
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-10-02
|NL0011683594
|75050000.000
|3360369266.87
|44.7751
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-10-02
|NL0010408704
|29903010.000
|1062147595.62
|35.5198
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-10-02
|NL0009272764
|328000.000
|20546270.81
|62.6411
