The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.10.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.10.2025
ISIN Name
DE000HLB79N2 LB.HESS.THR.MITTELTH12/22
XS2559580548 FRESENIUS SE MTN 22/26
FR0128690718 FRANKREICH 24/25 ZO
DE000HLB3T91 LB.HESS.THR.CARRARA10D/18
DE000DK0R073 DEKA TILG ANL 18/25
XS1069439740 AXA 14/UND. FLR MTN
XS1303312034 BRIT. COL.PROV. 15/25 MTN
DE000LB2V8L2 LBBW IHS 21/25
XS2063492396 METRO BANK HLD. 19/25 FLR
DE000LB2BPU3 LBBW FZA 22/25
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.10.2025
ISIN Name
DE000HLB79N2 LB.HESS.THR.MITTELTH12/22
XS2559580548 FRESENIUS SE MTN 22/26
FR0128690718 FRANKREICH 24/25 ZO
DE000HLB3T91 LB.HESS.THR.CARRARA10D/18
DE000DK0R073 DEKA TILG ANL 18/25
XS1069439740 AXA 14/UND. FLR MTN
XS1303312034 BRIT. COL.PROV. 15/25 MTN
DE000LB2V8L2 LBBW IHS 21/25
XS2063492396 METRO BANK HLD. 19/25 FLR
DE000LB2BPU3 LBBW FZA 22/25
