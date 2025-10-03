NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 16,50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Matthew Lofting drückte den Papieren der Italiener am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Ölkonzerne zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf, den bereits die spanische Repsol trägt. Sie sind Loftings Favoriten mit Blick auf die Quartalsberichte. Besonders negativ schätzt der Experte derweil die norwegische Equinor ein. Bei Eni sieht er Aktienrückkaufchancen dank starker Barmittelzuflüsse./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 19:47 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IT0003132476





© 2025 dpa-AFX-Analyser