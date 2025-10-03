Baierbrunn (ots) -Aphthen sind Entzündungen der Mundschleimhaut, die an der Zunge, der Innenseite der Lippen, am Gaumen oder im Zahnfleisch auftreten können. Die weißlich-rötlichen Flecken können ziemlich wehtun. "In den meisten Fällen sind sie klein, also unter einem Zentimeter, und sehr oberflächlich", erklärt Dr. Sonja Sälzer, Zahnärztin aus Hamburg. Was man beachten sollte, und was gegen die Schmerzen hilft, zeigt das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau".In die Arztpraxis bei vielen oder großen AphthenWoher Aphthen kommen, ist nicht endgültig geklärt. Vermutlich wird die Veranlagung vererbt. Stress, Abwehrschwäche oder Hormonschwankungen könnten sie begünstigen, auch Eisen- oder Vitamin-B-Mangel könnten dahinterstecken. Gegen die Schmerzen helfen verschiedene symptomlindernde Therapien aus der Apotheke: "Bei starken Schmerzen sind Gele oder Cremes etwa mit Lidocain zur örtlichen Betäubung eine Option", so Kristina Johanning, Apothekerin aus Melle. "Wer pflanzliche Präparate bevorzugt, wendet etwa eine Rhabarberwurzel- oder Myrrhentinktur an." Sie wirken gefäßverengend und lindern Schmerzen. Mundspülungen, Hafttabletten oder Haftgele sollen die Entzündung mildern.Wen gerade eine Aphthe plagt, sollte möglichst nichts essen, was die Schleimhaut weiter reizt - etwa hartes oder knuspriges Brot oder sehr saure, scharfe und würzige Speisen. Auch von kohlesäurehaltigen Getränken und Alkohol lieber die Finger lassen! In die Arztpraxis sollte man bei sehr vielen oder sehr großen Aphthen (ab einem Zentimeter) oder wenn die Schmerzen sehr stark sind. "Ist die Aphthe nach spätestens zwei Wochen noch nicht abgeheilt, sollte ebenfalls eine Ärztin oder ein Arzt draufschauen", so Zahnärztin Sälzer. Gleiches gelte, wenn weitere Symptome wie Lymphknotenschwellungen oder Fieber hinzukämen, oder wenn Aphthen an anderen Körperstellen als im Mundraum auftreten.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 10A/2025 ist aktuell in den meisten Apotheken erhältlich. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.apotheken-umschau.de sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/Apotheken.Umschau/), Instagram (https://www.instagram.com/apotheken_umschau/) und YouTube (https://www.youtube.com/c/apothekenumschautv).Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/6130634