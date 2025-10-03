FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Freitag im frühen Feiertagshandel kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future lag zuletzt stabil bei 128,69 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,70 Prozent.

Dem Anleihemarkt fehlt es vor dem Wochenende im Feiertagsgeschäft wegen des Tags der Deutschen Einheit an klaren Impulsen. Im Lauf des Vormittags könnten noch Konjunkturdaten für Impulse sorgen. Auf dem Kalender stehen Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager. Zudem werden die Euroraum-Erzeugerpreise für August erwartet.

Mit der Veröffentlichung des eigentlich anstehenden offiziellen Arbeitsmarktberichts der US-Regierung am Nachmittag rechnet am Markt wegen des "Shutdowns" in den USA kaum jemand. Die Zahlen zur Entwicklung der Beschäftigung in der größten Volkswirtschaft der Welt gehören zu den wichtigsten Konjunkturdaten überhaupt, weil die US-Notenbank Fed unter anderem am Wohl und Wehe des Arbeitsmarktes ihre Zinspolitik ausrichtet. Es ist derzeit offen, wie lange die teilweise Stilllegung der Amtsgeschäfte der Regierung von Präsident Donald Trump wegen des Streits um den Haushalt noch dauert. Zuletzt wurden in den Vereinigten Staaten keine Konjunkturdaten von offiziellen Stellen bekanntgegeben./men/jkr/nas