DJ EUREX/DAX-Future gibt Gewinne im Verlauf nahezu ab
DOW JONES--Der DAX-Future gibt am Freitag im Verlauf seine zuvor gesehenen Gewinne nahezu ab. Der Dezember-Kontrakt steigt um drei auf 24.604 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.667 und das Tagestief bei 24.599 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.280 Kontrakte, das Volumen ist für einen Feiertagshandel eher gut.
October 03, 2025 02:57 ET (06:57 GMT)
