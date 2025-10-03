Ethereum kann sich weiter von den jüngsten Tiefs erholen, der Start in den Oktober verläuft schwungvoll. Nach einem Plus von fast +5% am Mittwoch steigt die zweitgrößte Kryptowährung am Donnerstag nochmals um fast +3% an und schafft dabei den Wiederanstieg über die 50-Tage-Linie. Steht nun der große Bull Run bevor? Gute Aussichten auf weiter steigende Kurse Laut einer aktuellen Umfrage bei CoinGecko, der weltweit größten unabhängigen Quelle für zuverlässige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de