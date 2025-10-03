Anzeige
Freitag, 03.10.2025
Golden Cross macht sich bereit: 1.350 Goldabbaustellen, 55 Ladder-Ziele und ein historischer Volltreffer
WKN: 892502 | ISIN: AT0000922554 | Ticker-Symbol: ROI
Tradegate
03.10.25 | 12:14
46,300 Euro
+3,35 % +1,500
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
ROSENBAUER INTERNATIONAL AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ROSENBAUER INTERNATIONAL AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
46,10046,90012:19
46,30046,50012:14
Dow Jones News
03.10.2025 10:21 Uhr
545 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-Adhoc: Rosenbauer International AG: Jörg Schuschnig wird neuer CFO der Rosenbauer International AG

DJ PTA-Adhoc: Rosenbauer International AG: Ad hoc - Jörg Schuschnig wird neuer CFO der Rosenbauer International AG

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Rosenbauer International AG: Ad hoc - Jörg Schuschnig wird neuer CFO der Rosenbauer International AG

Leonding (pta000/03.10.2025/09:45 UTC+2)

Der Aufsichtsrat der Rosenbauer International AG hat heute Jörg Schuschnig zum neuen Finanzvorstand (CFO) der Rosenbauer International AG bestellt. Er übernimmt diese Funktion von Vorstandsvorsitzenden Robert Ottel, der diese seit Anfang Juli interimistisch innehatte. Jörg Schuschnig wird sein Vorstandsmandat spätestens mit 1. Oktober 2026 antreten. Die Bestellung erfolgt für eine Periode von drei Jahren.

Als ausgewiesener Finanzexperte verfügt Jörg Schuschnig über langjährige Erfahrung in unterschiedlichen Unternehmen. Seit 2022 warer als CFO der Coveris Group tätig. Davor führte ihn seine Karriere als CEO und CFO der BGO Holding GmbH und als CFO und COO bei der Bene GmbH und über 9 Jahre in der Mondi Gruppe in den Vorstand Business Units Industrial Bags und Consumer Flexibles. Frühere berufliche Stationen waren in der Mayr-Melnhof Gruppe. Jörg Schuschnig hat Betriebswirtschaftslehre an der WU Wien studiert und promoviert.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Rosenbauer International AG 
           Paschinger Straße 90 
           4060 Leonding 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Mag. Tiemon Kiesenhofer 
Tel.:         +43 664 80 679 6538 
E-Mail:        ir@rosenbauer.com 
Website:       www.rosenbauer.com/ 
ISIN(s):       AT0000922554 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1759477500339 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 03, 2025 03:45 ET (07:45 GMT)

© 2025 Dow Jones News
